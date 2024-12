Yasin Mohamed: Nach schweren Vorwürfen – Fans fordern Dschungelcamp-Aus!

Yasin Mohamed sieht sich nach seiner „Love Island“-Teilnahme plötzlich von öffentlichen Vorwürfen durch Sophie Imelmann konfrontiert. Der Reality-TV-Star soll im Januar ins Dschungelcamp ziehen – doch Fans fordern nun Konsequenzen von RTL.

Was ist wirklich zwischen Yasin Mohamed und Sophie Imelmann vorgefallen? Die beiden haben sich in der Kuppelshow „Love Island VIP“ kennengelernt. In dem Format vercoupelten sie sich, doch nach dem Finale erhob Sophie Imelmann schwere Vorwürfe. Auch von rechtlichen Schritten sprach die 28-Jährige.

Auch einige TV-Kollegen äußerten sich bereits zu dem Thema. „Was sagst Du zu den Vorwürfen gegen Yasin?“, wurde Paco Herb in einer Instagram-Fragerunde gefragt. Der „The 50“-Gewinner erklärte: „Ich glaube ihr!“. „Love Island“-Kollege Gigi Birofio sieht das jedoch anders und steht hinter Yasin Mohamed: „Wie kann man sowas behaupten? Das einzige Problem war, dass Yasin sie nach ‚Love Island‘ geghostet hat.“

Fans fordern Dschungelcamp-Aus von Yasin Mohamed

Kürzlich wurde darüber spekuliert, dass Yasin Mohamed ins Dschungelcamp einziehen soll. Aufgrund der Anschuldigungen fordern nun zahlreiche Fans sein Show-Aus. „Ich hoffe, er wird nicht in den Dschungel ziehen“, „Es wäre bodenlos von RTL, sowas zu schützen“, „RTL, bitte cancelt ihn endlich!“ oder „Bin gespannt, ob er jetzt noch ins Dschungelcamp darf“, schreiben die User in den Kommentaren.

„Rechtliche Schritte sind eingeleitet und mein Anwalt ist dran“

Ob RTL tatsächlich Konsequenzen ziehen wird, bleibt abzuwarten. Yasin Mohamed will die Vorwürfe jedenfalls nicht auf sich sitzen lassen und geht gegen die Behauptungen von Sophie Imelmann juristisch vor. „Rechtliche Schritte sind eingeleitet und mein Anwalt ist dran. Mehr kann ich Euch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen“, hat der Reality-TV-Star kürzlich bei Instagram verlauten lassen.

Sophie Imelmann hatte kürzlich ein Video gepostet und berichtet darin, dass sie Opfer von sexueller Gewalt wurde. Zudem spricht die 28-Jährige auch über einen Vorfall bei „Love Island VIP“. „Ich danke Gott, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt gecheckt habe, mit wem ich es da überhaupt zu tun hatte und was dieser Mensch mir angetan hat“, erklärt die bekanntliche Persönlichkeit. Unter Tränen macht sie deutlich: „Ich wünsche keiner Frau das Gefühl, das ich gerade habe. Ich gebe mir, auch wenn es falsch ist, für alles selbst die Schuld. […] Ich finde keinen Abschluss. Ich kann nicht mehr.“