Xavier Naidoo: Hass-Video aufgetaucht! Das sagt RTL dazu

Xavier Naidoo ist ein gefeierter Popstar in Deutschland. Doch nun sorgt der Juror von „Deutschland sucht den Superstar“ mit einem mutmaßlichen Hass-Video gegen Flüchtlinge für Wirbel. RTL reagiert geschockt – KUKKSI hat beim Sender nachgefragt, ob das mögliche Auswirkungen auf die Castingshow hat.

Seit Dienstagabend kurisert ein Clip anscheinend Xavier Naidoo im Netz und wurde zum viralen Hit – seitdem wird der Sänger vor allem von den Rechten gefeiert. „Ich habe fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt?“, sagt der DSDS-Juror offenbar in dem Video. Handelt es sich bei dem Clip um einen Fake? Oder steckt dahinter wirklich der Sänger?

User werfen ihm Rassismus vor

Zahlreiche User werfen dem Sänger nun Rassismus und Fremdenhass vor – bisher hat sich Xavier Naidoo noch nicht dazu geäußert. Doch RTL fordert nun eine Erklärung des Sängers, denn Rassismus jeglicher Form haben bei dem Sender absolut keinen Platz.

Das sagt RTL zu dem Hass-Video

„Wir sind auch irritiert über das Video von Xavier Naidoo auf den Social-Media-Kanälen. RTL distanziert sich ganz klar von Rassismus in jeglicher Form. Wir klären mit Xavier, was es damit auf sich hat und melden uns sobald wie möglich“, sagt Sendersprecherin Anke Eickmeyer gegenüber KUKKSI.

Wie kam der Clip in Umlauf?

In dem Video spricht der Sänger auch „die faktische Kriminalität von Migranten“ an sowie Dinge, die „unsere Medien und Politiker gerne verschweigen oder relativieren“. Und weiter singt er darin: „Ihr seid verloren, macht nicht einmal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden.“ Zunächst wurde der Clip über „Telegramm“ versendet, später brachte es AfD-Politiker Stephan Protschka in den sozialen Netzwerken in Umlauf. Schon gelesen? Xavier Naidoo: Warum trägt der DSDS-Juror eine Sonnenbrille?