Xavier Naidoo fliegt aus DSDS-Jury: RTL meldet sich zu Wort!

Xavier Naidoo war in den vergangenen beiden Staffeln von DSDS an der Seite von Oana Nechiti, Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der Jury. Doch nun ist Schluss: Der Sender trennt sich kurz vor den Live-Shows von dem Soulsänger! Grund dafür ist ein Skandal-Video, welches seit Dienstagabend im Netz kursiert.

In dem Clip gibt anscheinend der Musiker einen Text von sich, welchen die User als rassistisch sehen. Der Sender forderte ein Statement von Xavier Naidoo – kurz darauf meldete er sich zu Wort, aber blieb einige Antworten schuldig. Unter anderem erläuterte er nicht, wie es zu dem Video kam. Für RTL ist das untragbar, denn Rassismus hat bei dem Sender keinen Platz – deshalb haben die Verantwortlichen die Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Xavier Naidoo getrennt.

Statement von RTL

In einem Statement hat sich nun auch RTL zu Wort gemeldet. „RTL steht für Vielfalt im Programm. Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen. Die jetzt aufgetauchten Videos von Xavier Naidoo haben uns massiv irritiert“, sagt Senderboss Jörg Graf.

Darum hat sich der Sender von Xavier Naidoo getrennt

Und weiter heißt es in dem Statement: „Unsere Bitte, seine Äußerungen im Dialog und live bei RTL persönlich und öffentlich zu diskutieren und zu erklären, hat er bislang unbeantwortet gelassen. Gerade diese Diskussion fänden wir wichtig, da für uns die Aussagen im Video und seine Kommentierung danach überhaupt nicht zusammen passen. Daher haben wir uns entschieden, ihn für die kommende Liveshow von DSDS auszuschließen.“ Einen Ersatz-Juror wird es wohl nicht geben – in der Jury sitzen also nur noch Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.