X-Factor: Jonathan Frakes kehrt zu Halloween zurück

„X-Factor: Das Unfassbare“ ist ein echter Klassiker im TV. Die Folgen mit Jonathan Frakes sind legendär und erfreuen sich noch heute großer Beliebtheit. Pünktlich zu Halloween meldet er sich mit neuen Folgen der Mystery-Show zurück.

Gruselstimmung zu Halloween! RTLZWEI bringt die Kult-Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“ mit einer topaktuellen US-Produktion zurück auf die deutschen Bildschirme. Am 30. Oktober 2022 strahlt der Sender den gesamten Tag über Episoden der Kultserie aus. Den Höhepunkt des Tages bilden zwei brandneue Folgen ab 20:15 Uhr, präsentiert vom Geschichtenerzähler schlechthin: X-Factor- und Star Trek-Legende Jonathan Frakes.

RTLZWEI zeigt neue Folgen von „X-Factor“

In den neuen Folgen geht es unter anderem um den kopflosen Reiter El Muerto. Schon in den Anfangsjahren der blutrünstigen Legende machten sich dutzende Nachahmer die Furcht vor dem ruchlosen Mörder zunutze. Doch taucht dieses Mal tatsächlich der echte kopflose Reiter auf? Kann Fakt von Fiktion korrekt voneinander getrennt werden? In den weiten Wäldern der USA verschwinden zudem immer wieder Menschen – teilweise aus unerklärlichen Gründen. Doch was, wenn das Wiederkommen dieser Personen ihren Angehörigen mehr Angst macht als ihr Verschwinden? Insgesamt zehn neue Geschichten erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Pat Zwingmann ist neuer Synchronsprecher

Pat Zwingmann ist in den neuen Episoden neuer Synchronsprecher von Jonathan Frakes. „Ich bin in meiner Kindheit und Jugend mit „X-Factor“ aufgewachsen. Ich hätte es mir nie träumen lassen, dass ich einmal Jonathan Frakes synchronisieren darf. Dieser Traum ist aber jetzt für mich wahrgeworden“; erzählt er in einem Interview mit RTLZWEI. Und wie hat er sich darauf vorbereitet? „Es war mir von Anfang an wichtig, einen Mittelweg zwischen meiner eigenen Stimme und der Stimme von Detlef Bierstedt zu finden, der Jonathan Frakes bisher synchronisiert hat. Ich habe mir deshalb ältere und auch neuere Folgen von „X-Factor“ angeschaut, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie mein Kollege ihn gesprochen hat. So konnte ich mich im Vorfeld schon gut auf den Job vorbereiten. Bei der Vertonung war es dann ein Zusammenspiel mit der Produktion und der Regie. Letztendlich haben wir gemeinsam die Art und Weise gefunden, wie ich Jonathan Frakes auf Deutsch synchronisiere“, verriet Pat Zwingmann.

Der 30. Oktober 2022 steht bei RTLZWEI ganz im Zeichen des kultigen Formats „X-Factor: Das Unfassbare“. Bereits ab 06:05 Uhr gibt es beliebte Highlight-Folgen der Serie zu sehen. Die Ausstrahlung der zwei neuen Episoden erfolgt zur Primetime ab 20:15 Uhr, präsentiert von Jonathan Frakes. Im Anschluss sind sie bei RTL+ 30 Tage lang kostenlos abrufbar.