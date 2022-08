X-Factor: Was macht Jonathan Frakes heute?

Jonathan Frakes war bei „X-Factor: Das Unfassbare“ nicht wegzudenken. Über viele Jahre präsentierte er die Sendung, wo Wahrheit und Mythos nah beieinanderliegen. Doch was macht der Moderator und Schauspieler eigentlich heute?

Es ist einer der legendärsten Anmoderationen einer TV-Sendung: „X-Factor, das Unfassbare. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah bei einander liegen, in der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden?“. So begann Jonathan Frakes jede Folge der Kultserie. Das bringt vermutlich bei vielen Fans der Kult-Serie viele Erinnerungen wieder hoch.

Wie begann seine Karriere?

Jonathan Frakes begann seine Karriere mit der Rolle des „Stanley Hazard“ in der Serie „Fackeln im Sturm“. Dadurch wurde er erstmals einem größeren Publikum bekannt. Danach schaffte er den erfolgreichen Absprung und bekam die Rolle des ersten Offiziers „William Riker“ in der Serie „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“. Viele Folgen war er Teil der Kult-Serie und spielte sogar in insgesamt vier Kinofilmen mit. Doch er wollte etwas Neues probieren. Jonathan Frakes versuchte sich als Regisseur. 1998 kam er zu seiner berühmten Rolle des Moderators bei „X-Factor – Das Unfassbare“. Dort blieb er bis 2002.

Das macht Jonathan Frakes heute

Jonathan Frakes setzte sich nach seinem Durchbruch nicht zur Ruhe. Bei sechs Folgen der berühmten Serie „Navy CIS: Los Angeles“ übernahm er eine Rolle. Auch als Synchronsprecher versuchte sich der Schauspieler. Bei „Future-Worm!“ und „Guardians of the Galaxy“ war er zu hören und machte sich auch in diesem Job einen Namen.

Jonathan Frakes hat aber auch ganz andere Talente. Der Allrounder gab nebenher auch noch Schauspielunterricht und eröffnete mit seiner Frau ein kleines Möbelhaus. Das Jahr 2019 begann der 67-Jährige mit einem Gastauftritt in der Netflix-Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, in der er selbst in seine berühmte Rolle als Moderator bei „X-Factor“ schlüpfte. 2020 wirkte er in „Star Trek: Picard“ mit. Im Film übernahm er die Rolle des „Commander William T. Riker“. Zuletzt war er als Regisseur im Jahr 2021 für „Leverage 2.0“ tätig. Schon gelesen? 101 Dalmatiner: Das machen die Stars heute