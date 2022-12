WTF?! Jetzt gibt es Chips mit Vagina-Geschmack

Chips gibt es in verschiedene Geschmacksrichtungen. Nun gibt es diese mit Vagina-Gechmack! Ein Unternehmen kam auf die Idee und ist laut eigenen Angaben zufolge für „Millennials mit Sexmangel“. Ist das jetzt völlig gaga oder eine ziemlich clevere Idee?

Chips mit Vagina-Geschmack – das klingt eher nach einem Aprilscherz. Ein Unternehmen meint das aber ernst. Der litauische Chips-Hersteller Chazz will damit sexuell frustrierte Millennials ansprechen. Damit ist die Generation gemeint, die in den 80er bis hin zum Ende der 90er Jahre geboren wurden. Doch das Produkt mit Vagina-Geschmack dürfte wohl auch andere Generationen interessieren.

Chips mit dem „Pus*y Flavour“ für sexuell frustrierte Millennials

„Nachdem Sie sie (die Chips, Anm. d. Redaktion) probiert haben, werden Sie sich an Ihre wildesten Liebesabenteuer, Ihre erste echte Liebe erinnern und vielleicht sogar Ihre orale Jungfräulichkeit verlieren“, teilte das Unternehmen gegenüber der New York Post mit. Die Chips mit „Pus*y Flavour“ sollen wieder Schwung in das Liebesleben bringen. „Laut mehreren Forschungsdaten der letzten Jahre auf der ganzen Welt haben Millennials dreimal weniger Sex als ihre Eltern im gleichen Alter“, meint der Hersteller gegenüber Jam Press.

Und wie soll eine Vagina eigentlich schmecken? „Nachdem wir die Ergebnisse zusammengefasst und uns auf alle wesentlichen Empfindungen dieses Geschmacks und zusätzliche Noten geeinigt hatten, haben wir die Aufgabe formuliert und an die drei großen EU-Gewürzhersteller geschickt“, teilte ein Sprecher mit. Chazz verlangt für eine Tüte aber ordentlich Kohle, denn 10 Euro muss man dafür blechen. Und das Konzept scheint aufzugehen: Als die Vagina-Chips auf den Markt kamen, waren die ziemlich schnell aufgekauft. Das Unternehmen hat jedoch angekündigt, die Chips mit dem besonderen Geschmack weiter produzieren zu wollen. Das ist aber übrigens nicht ganz neu: Der Hersteller „Doritos“ kam 2018 ebenfalls auf die Idee, Chips mit ähnlichen Geschmacksrichtungen zu produzieren.