Wolodymyr Selenskyj: 10 Fakten über den Ukraine-Präsident

Bevor Russland den Krieg in die Ukraine brachte, kannte niemand den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Nun kennt ihn die ganze Welt. Millionen von Menschen sind schon entweder geflohen oder sind noch auf der Reise. Die ukrainische Hauptstadt Kiew steht unter schwerem russischen Beschuss, doch der Präsident soll angeblich weiterhin vor Ort sein. Wer ist dieser Mann eigentlich?

Dass der Krieg wirklich in die Ukraine kommt – damit haben nur die Wenigsten gerechnet. Man hatte alles nur für ein Säbelrasseln gehalten. Nun tobt seit Februar der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land zu verteidigen. Darunter auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

10 Fakten über Wolodymyr Selenskyj

Wolodymyr Selenskyj wurde am 25. Januar 1978 in Krywyj Rih geboren. Das liegt südöstlich von Kiew.

Der heutige ukrainische Präsident studierte zwar Jura, beschäftigte sich währenddessen auch mit Theater und Comedy. Im Jahr 2000 schloss er sein Studium ab.

Schon drei Jahre vorher trat er mit seiner Comedy-Gruppe Kvartal 95 bei einem Fernsehwettbewerb auf. Schließlich wurde er im Fernsehen ein beliebter Star, der ab und zu mit seiner Truppe zu sehen war.

Er hatte auch schon Rollen als Synchronsprecher. So verlieh Selenskyj seine Stimme an Paddington aus der Zeichentrickserie in der ukrainischen Version.

Er ist seit 2003 mit Olena Selenska verheiratet. Sie wurde am 6. Februar 1978 ebenfalls in Krywyj Rih geboren.

Sie selbst ist Drehbuchautorin und ist durch Wolodymyr Selenskyj die First Lady der Ukraine. Olena Selenska studierte Bauingenieurwesen in ihrer Heimatstadt und lernte dort auch ihren späteren Ehemann kennen.

Das langjährige Ehepaar hat zwei Kinder: Aleksandra Zelenskaya und Kiril Selenskyj.

Das Vermögen des ukrainischen Präsidenten soll bei rund 1,4 Millionen Euro liegen. Allerdings sind das nur grobe Schätzungen.

Wolodymyr Selenskyj gehört der Partei Sluha narodu an, welche zu Deutsch „Diener des Volkes“ bedeutet.

2019 gewann er die Wahl mit über 70 Prozent der Wählerstimmen und ist seitdem der ukrainische Präsident.