Wollny-Rückblick 2019: Höhen und Tiefen der TV-Familie

Bei den Wollnys ist im Jahr 2019 extrem viel passiert. Die TV-Familie hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Hochzeiten, Geburten bis hin zu Krankenhausaufenthalten – die vergangenen 12 Monaten waren bei Silvia Wollny & Co. sehr turbulent. KUKKSI blickt auf das aufregende Jahr der Großfamilie zurück.

Ein besonders großes Thema war nach wie vor der Gesundheitszustand von Harald Elsenbast, welcher damals im Türkei-Urlaub einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Die Hochzeit von Sarafina und Peter oder auch die Geburt bei Sylvana Wollny sorgten für schöne Momente in der TV-Familie.

Gesundheitszustand von Harald Elsenbast

Zu Beginn des Jahres musste er erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden – zwar kam er dort wieder raus, doch seitdem hat er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. „Harald geht es wieder viel besser. Da sind wir wirklich ganz ganz froh darüber. Natürlich ist Harald noch nicht wieder top fit, aber immer auf dem Weg der Besserung. Und das ist die Hauptsache“, erzählte Silvia Wollny vor einigen Monaten im exklusiven Interview mit KUKKSI und news.de.

Estefania und Loredana im Krankenhaus

Nicht nur im Harald, sondern auch um Estefania und Loredana machte sich Silvia in diesem Jahr große Sorgen. Die 17-Jährige brach zusammen und musste aufgrund von starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus. Die 15-Jährige hatte hingegen eine Operation am Fuß.

Estefania bei DSDS und im ZDF-Fernsehgarten

Unterdessen hat Estefania Wollny auch versucht, ihre Musikkarriere voranzubringen. Die 17-Jährige nahm bei „Deutschland sucht den Superstar“ teil und kam sogar in die nächste Runde – doch dann war Schluss. Sie hatte außerdem die Ehre, im „Fernsehgarten“ beim ZDF aufzutreten.

Sylvana Wollny bekam ein Baby

Das war einer der schönsten Wollny-News in diesem Jahr: Sylvana Wollny bekam im Juli erneut Nachwuchs und brachte ihr zweites Baby auf die Welt. Kommen da eventuell noch weitere Kinder oder hat sie mit der Familienplanung abgeschlossen? „Momentan sind wir sehr happy mit unseren beiden Prinzessinnen. Das Thema ist also erstmal abgeschlossen. Aber wir sind ja noch jung. Umentscheiden kann man sich immer noch“, erzählte die 27-Jährige gegenüber KUKKSI und news.de.

Hochzeit von Sarafina und Peter Wollny

Es war so romantisch! Im Juli gaben sich Sarafina und Peter Wollny das Ja-Wort. RTLZWEI hat dazu sogar eine Special-Folge von „Die Wollnys“ ausgestrahlt. Doch wie hat sich ihr Leben seitdem verändert? „Eigentlich gar nicht so viel. Wir sind jetzt natürlich auch ganz offiziell Mann und Frau. Aber sonst hat sich nicht viel verändert. Das möchten wir auch gar nicht. Wir wollen einfach so glücklich miteinander bleiben wie immer“, erzählte uns Peter.