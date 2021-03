Wollny-Hammer: Diese neue Show kommt ins Fernsehen!

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um die Wollnys. Viele vermuteten nämlich, dass die Beziehung zwischen Silvia Wollny und ihren Harald vorbei sei. Doch nun räumt das Pärchen mit den Gerüchten auf – und meldet sich mit neuer Show im Fernsehen zurück!

Was ist denn zurzeit bei den Wollnys los? Obwohl es in der Familie Nachwuchs gibt, gab es immer wieder Gerüchte darum, dass sich Silvia Wollny von ihrem Harald Elsenbast getrennt haben soll. Doch was ist nun der aktuelle Stand?

Ist Silvia noch mit Harald zusammen?

Seit Januar gab es Gerüchte, dass sich Silvia Wollny von ihrem Harald getrennt haben soll. Vor allem via Instagram wurde da ordentlich angeheizt. So gab es in den sozialen Netzwerken immer wieder Andeutungen für eine mögliche Trennung. Doch nun soll bild.de erfahren haben, dass die beiden noch ein Liebespaar sind und nichts hinter den ganzen Spekulationen steckt.

Neue Fernsehshow mit Wollnys?

Dass die beiden auch wirklich noch ein Pärchen sind, wird man in einer neuen Fernsehshow feststellen können. Denn in der neuen RTL ZWEI-Sendung „Das Supermarkt-Quiz – Promis kaufen ein“ lässt der Sender Promi-Pärchen gegeneinander shoppen. Doch nicht nur das. Nebenbei gibt es auch noch Spiele und Quiz-Aufgaben. Für die Show wurde ein TV-Studio zu einem „handelsüblichen Supermarkt“ umgebaut. Ab dem 7. April soll es dann losgehen. Als erstes Pärchen ist dann Silvia Wollny und ihr Harald dran. Später folgen Matthias Mangiapane mit seinem Mann Hubert Fella, Jenny Frankhauser und Tobias Wegener, wie auch die guten Freunde Sandy Fähse und Jürgen Milski. Schon gelesen? Calantha Wollny: Ihr Freund bricht sein Schweigen!