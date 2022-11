Wok-WM 2022: Der Gewinner wurde gekürt!

Genie oder Wahnsinn auf der Überholspur? Die „TV total WOK WM“ kehrte am Samstag live auf ProSieben aus ihrer siebenjährigen Winterpause zurück. Nun wurde der Gewinner gekürt.

Zahlreiche Promis nahmen auch diesmal wieder an der WOK-WM teil, welche bei ProSieben nach sieben Jahren ihr Comeback feierte. Joey Kelly, Knossi, Klaudia Giez, Fabian Hambüchen, Lucas Cordalis, Paul Janke, Evelyn Burdecki, Eko Fresh, Sila Sahin, Natalia Avelon, Evil Jared und 37 weitere Promis wollen auf der Jagd nach dem wohl begehrtesten WMTitel des Jahres im Eiskanal in Winterberg die Schallmauer durchbrechen.

Und das bedarf einiger Vorbereitung: Um die bisher aufwendigste „TV total WOK WM“ optimal auf den Bildschirmen zu präsentieren, werden mehr als 29 Kilometer Kabel in Winterberg verlegt. 37 Kameras begleiten das Großereignis und über 400 Teammitglieder arbeiten an der Live-Show vor Ort mit. Sebastian Pufpaff kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der „TV total WOK WM“ teilnehmen. Manni Ludolf vertritt ihn im 1er-Wok. Zwei Mitglieder der Heavytones ersetzen Puffi und Manni im „TV total“-Vierer-Wok.

Joey Kelly gewinnt die Wok-WM

Der Gewinner ist Joey Kelly. Er hat bereits zweimal die Wok WM gewonnen. Bereits in der ersten Runde konnte er sich einen riesigen Vorsprung verschaffen. Am Ende konnte er sich gegen Musiker Lucas Cordalis und YouTuberin Jolina Mennen durcchsetzen.