Wo kann ich Polarlichter beobachten?

Jeder von uns kennt sie, aber nur die wenigsten haben sie bisher beobachtet: Polarlichter. Wenn du sie auch einmal sehen möchtest, dann verraten wir dir, wo du die besten Chancen dafür hast. Denn sogar in Deutschland ist es möglich – wenn auch nur sehr selten.

Die grün-blauen Lichter am Winterhimmel zählen zu den schönsten Naturphänomenen. Dennoch haben es die meisten von uns noch nie gesehen. Das kannst du aber ändern. In diesem Artikel verraten wir dir sechs Länder, in denen du die schönen Nordlichter sehen kannst.

Hier kann man Nordlichter sehen

Deutschland

Es kann durchaus sein, dass du nicht einmal in ein nördliches Land reisen musst, um Polarlichter zu sehen. Allerdings ist die Chance sehr gering, das Phänomen zu beobachten. Dennoch gibt es sie. Bis zu zwanzig Meldungen jährlich gibt es in Deutschland.

Schottland

In Schottland ist die Chance schon etwas größer – vor allem aber auch auf der Isle auf Skye. Sie liegt auf der gleichen Höhe wie Alaska. Genau deshalb ist es einer der besten Orte, um die Lichter zu beobachten.

Irland

Über Schneelandschaften mit dichten Wäldern kann man den grünen Schleier am Himmel beobachten. Einfach zauberhaft. In Irland hast du ganz gute Chancen, genau das zu erleben.

Norwegen

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und unbedingt Polarlichter sehen magst, dann fliegst du mit dem Flugzeug zum nördlichsten Flughafen der Welt, nach Longyearbyen. Dort angekommen geht es nur noch mit Schneemobil oder Hundeschlitten weiter. Hier leben nämlich nahezu mehr Eisbären als Menschen.

Finnland

In der finnischen Region Lappland kannst du nicht nur die Polarlichter bestaunen. Vielleicht triffst du zufällig auch noch den Weihnachtsmann mit seinem Schlitten. In Rovaniemi soll er nämlich mit seinen Elfen leben und die Wünsche der Kinder erfüllen.

Schweden

Schweden gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in der Weihnachtszeit – und das zu Recht. Hier kann man nämlich nur herrlich romantische und ruhige Tage verbringen – auch die Polarlichter gehörten dazu. Die nördlichste Region eignet sich dafür am besten. Schon gelesen? Das sind die schönsten Orte und Länder in der Winterzeit