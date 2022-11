WM-Kader: Diese Spieler nimmt Hansi Flick mit nach Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in den Startlöchern. In wenigen Tagen rollt der Ball. Bundestrainer hat nun kurz vor Start des Turniers den WM-Kader bekanntgegeben und verraten, welche Spieler für die deutsche Nationalmannschaft antreten werden.

Die deutsche Nationalmannschaft muss erstmals am 23. November 2022 bei der Fußball-WM in Katar antreten. Die Kicker müssen dann gegen Japan ran. Doch zuvor musste Bundestrainer Hansi Flick erst noch den Kader bekanntgeben. Und es gibt einige Überraschungen. „Wir haben einen sehr guten Kader, den wir mitnehmen können“, sagte Flick bei der Verkündung der 26 Namen auf dem DFB-Campus. „Wir haben es uns im Trainerteam nicht einfach gemacht. Wir haben viele Dinge durchgespielt, Wenn-dann-Strategien“, sagte der 57-Jährige.

Für Deutschland werden Karim Adeyemi, Julian Brandt, Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Jonas Hofmann sowie Ilkay Gündogan spielen. Zudem sind auch die Bayern-Stars Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané und Thomas Müller dabei. Und auch Mario Götze ist wieder erstmals dabei. Eine Chance bekommt auch der 17-jährige Youssoufa Moukoko. Dabei sind auch Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann und David Raum, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Antonio Rüdiger. Für das Tor reisen Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp mit nach Katar.

Der WM-Kader im Überblick

Tor

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Mittelfeld und Angriff

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München)