WM heute live: Die Spiele am 20.11.2022

Der Ball rollt wieder! Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startete am 20. November 2022. Das Finale steigt am 18. Dezember 2022. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Spiele am heutigen Tag stattfinden.

Die Fußball-WM in Katar ist umstritten. Selten stand das Sportturnier so sehr in Kritik wie in diesem Jahr. Erstmals findet die WM zudem im Winter statt – das bedeutet: Kaltes Bier statt Glühwein zur Weihnachtszeit. Insgesamt treten 32 Mannschaften an, insgesamt finden 64 Spiele statt. Die Spiele beginnen in der Vorrunde meist um 11 Uhr, das letzte startet um 20 Uhr – am dritten Spieltag finden diese um 16 und 20 Uhr statt. Die Spiele in der K.O.-Phase laufen dann eher abends.

Wer überträgt die Fußball-WM im TV?

Alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es bei der Telekom. Die meisten Partien sind auch bei ARD und ZDF zu sehen. Die beiden öffentlichen-rechtlichen Sender wechseln sich ab – so überträgt das ZDF das Eröffnungsspiel, die ARD zeigt hingegen das Finale am 18. Dezember. Einige wenige Spiele sind nur bei der Telekom zu sehen – so beispielsweise das Spiel um den Dritten Platz. Ausser Deutschland würde dann antreten – dann ist die Partie auch im Free-TV zu sehen.

Wann spielt Deutschland bei der WM?

3. November 2022 um 14 Uhr im Ersten: Deutschland – Japan

27. November 2022 um 20 Uhr im ZDF: Spanien – Deutschland

1. Dezember 2022 um 20 Uhr im Ersten: Deutschland – Costa Rica

Die Gruppen der WM 2022 im Überblick

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Dänemark, Tunesien, Australien

Gruppe E: Spanien, Deutschland, Japan, Costa Rica

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Die Spiele am 20.11.2022

17:00 Uhr: Katar – Ecuador im ZDF