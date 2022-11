WM-Generalprobe: So spielte Deutschland gegen den Oman!

Es war das letzte Spiel vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und war deshalb eine Generalprobe für die deutsche Mannschaft! Das Team von Hansi Flick konnte gegen den Oman nur bedingt punkten.

Am 20. November 2022 startet die Fußball-WM in Katar. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am 23. November ihr erstes Spiel gegen Japan. Doch vor dem Turnier stand noch ein Testspiel für die Jungs von Bundestrainer Hansi Flick an. Die Mannschaft trat gegen den Oman an. Die erste Halbzeit lief für das DFB-Team eher schleppend – von einer besseren Seite zeigten sich die Jungs in der zweiten Hälfte.

In der ersten Halbzeit fiel kein Tor. Den ersten Treffer erzielte die deutsche Mannschaft erst in der 80. Minute – damit stand es 1:0 und das ist auch das Endergebnis. Die Mannschaft aus Oman hatte auch einige Torchancen und machte es der DFB-Elf nicht immer einfach. Nun wird es für die Jungs von Hansi Flick ernst – am morgigen Freitag reist das Team nach Katar.

Woher kam der Stadion-Sound?

Die Zuschauer im TV wunderten sich beim dem Spiel. Denn während der Partie waren immer wieder laute Geräusche zu hören. Einige fragten sich: Steckt dahinter ein religiöser Hintergrund? Tatsächlich nein! Denn: Es handelte sich um typische Fangesänge im arabischen Land Oman. Unter anderem sangen die Fans „Vorwärts Oman“. Im Netz war die Verwirrung bei den Usern dennoch groß, denn solche Gesänge sind für uns eher ungewöhnlich. Beim Kurznachrichtendienst Twitter gab es dazu in kürzester Zeit unzählige Tweets.