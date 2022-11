WM 2022: Wie kommt Deutschland noch weiter?

Das Horror-Szenario ist eingetreten: Die deutsche Nationalmannschaft hat beim WM-Auftaktspiel gegen Japan verloren. Doch nun kommt mit Spanien der richtig schwere Gegner – aber hat die DFB-Elf nach der bitteren Niederlage überhaupt noch Chancen weiterzukommen?

Was war bitte das? Diese Frage stellten sich zahlreiche User im Netz nach der bitteren Auftaktpleite gegen Japan bei der Fußball-WM. Deutschland konnte im ersten Spiel absolut nicht überzeugen. Bereits im Jahr 2018 verlor die DFB-Jungs das Auftaktspiel gegen Mexiko – zwar gewann die Mannschaft gegen Schweden, aber es folgte eine weitere Niederlage gegen Südkorea. Schon in der Vorrunde war es damit in Deutschland vorbei.

Ein ähnliches Desaster droht der DFB-Elf nun auch bei bei der Fußball-WM in Katar. Nach der Niederlage hat Deutschland schlechte Karten. Denn mit Spanien folgt am Sonntag ein richtig starker Gegner. Die Mannschaft steht damit vor einer großen Herausforderung und gefühlt ist es bereits ein Endspiel für die Mannschaft, obwohl es erst die Vorrunde ist.

Was braucht Deutschland für das Achtelfinale?

Bei einem Sieg gegen Spanien

Deutschland kann auf das Achtelfinale hoffen, wenn die Mannschaft gegen Spanien gewinnt. Dann wäre sogar noch ein Gruppensieg möglich. Wenn die Mannschaft auch gegen Costa Rica noch gewinnen würde, stehen die Chancen auf ein Weiterkommen nicht schlecht.

Wenn Deutschland ein Unentschieden spielt

Kompliziert wird es dann, wenn die DFB-Elf ein Unentschieden gegen Spanien spielt. Ein Turnier-Aus wäre dann aber noch nicht endgültig besiegelt – so zumindest die Theorie. Richtig düster sieht es dann aus, wenn Japan gegen Costa Rica gewinnen würde. Zudem müsste die Asiaten dann gegen die Spanier gewinnen und Deutschland müsste beim Spiel gegen Costa Rica unbedingt gewinnen – und zwar haushoch. Denn Deutschland und Spanien hätten dann die gleiche Punktanzahl – entscheidend ist die Tordifferenz. Und da Spanien viele Tore geschossen hat, wäre das für Deutschland kaum noch machbar.

Wenn die Mannschaft verliert

Wenn Deutschland gegen Spanien verliert, es für das Team schon in der Vorrunde Schluss – zumindest dann, wenn Japan gegen Costa Rica zuvor mindestens einen Punkt holt. Insgesamt stehen die Chancen für Deutschland nach der bitteren Niederlage gegen Japan nicht gut – nur beim einem Sieg gegen Spanien wäre die Mannschaft einigermaßen wieder sicher im Turnier. Schon gelesen? WM 2022: Bitteres Drama! So spielte Deutschland gegen Japan