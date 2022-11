WM 2022: TV-Quoten stürzen dramatisch ab!

Ein Land, welches die Menschenrechte mit Füßen tritt. Die FIFA, welche die „One Love“-Binde untersagt. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht unter keinem guten Stern. Das hat auch Auswirkungen auf die Quoten.

Die Fußball-WM erreicht meist sonst die höchsten Quoten im TV. Und selbst die Spiele ohne deutsche Beteiligung erreichen sonst mehr als 10 Millionen Zuschauer – die Fanmeilen oder Kneipen sind hier nicht mit einberechnet. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft schauen meist 25 bis 28 Millionen Menschen. Seit dem Sonntag läuft nun die WM in Katar – die TV-Quoten sind dramatisch eingestürzt.

Keines der drei gespielten Spiele am Montag erreichte im ZDF die 5 Millionen-Marke. Am besten Schnitt noch die Partie zwischen USA und Wales mit 4,35 Millionen Zuschauern um 20 Uhr ab. Zum Vergleich: Das schwächste Spiel der Fußball-WM im Jahr 2018 ohne deutsche Beteiligung erreichte um die 8 Millionen Zuschauer. Die Quoten wurden also regelrecht halbiert!

ARD-Krimi holt höhere Quote als WM-Spiele

Und auch der Marktanteil sieht alles andere als gut aus. So erreichte das Spiel beim Gesamtpublikum nur 16 Prozent – da hatte selbst die ARD um die gleiche Zeit mit einer Krimi-Wiederholung eine höhere Quote. Bei den jungen Zuschauern zeigten sich Shows wie „Hochzeit auf den ersten Blick“ in SAT.1 oder auch „Das Phänomen Günther Jauch“ bei RTL gute Quoten und zeigten sich von der WM unbeeindruckt.

Die Fußball-WM in Katar sorgte bereits im Vorfeld in Kritik – nicht, weil das Sportturnier im Winter stattfindet, sondern aufgrund der Menschenrechte in dem Land. Zudem sorgte die „One Love“-Schleife zuletzt für einen Eklat, wo die FIFA ein miserables Bild abgibt. Klar: Die Fußball-WM spielt auch diesmal bei den Quoten in einer eigenen Liga – aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind die Quoten spürbar zurückgegangen und viele scheinen das Sportturnier tatsächlich zu boykottieren.