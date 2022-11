WM 2022: So spielte Deutschland gegen Spanien!

Es hat sich angefühlt wie ein Endspiel! Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar traf die deutsche Nationalmannschaft auf Spanien. Das europäische Topduell fand auf Augenhöhe statt und beide Mannschaften konnten überzeugen.

Die Ausgangsposition für Deutschland war schwierig. Denn nach der Auftaktpleite gegen Japan stand die Mannschaft von Hansi Flick unter Druck – auch, wenn Costa Rica zuvor gegen Japan gewonnen hat, was für Deutschland zum Vorteil ist. Mit Spanien stand aber nun der schwerste Gegner in der Gruppe an.

In der 40. Minute konnte Deutschland kurz jubeln: Rüdiger landete den Treffer im Tor. Doch der vermeintliche Führungstreffer zählte nicht – abseits! In der ersten Halbzeit ist damit kein Tor gefallen. Beide Teams haben das Spielmsehr offensiv begonnen. Die erste große Torchance hatte Spanien bereits in der 7. Minute – Neuer verhinderte den Treffer. In der zweiten Halbzeit startete vor allem die deutsche Mannschaft gut. Und auch, wenn die Jungs von Hansi Flick das Spiel dominierten – Spanien schoss in der 62. Minute das erste Tor durch Álvaro Morata. Dann der Befreigungsschlag: In der 83. Minute erzielte Niclas Füllkrug den Ausgleich! Damit stand es 1:1.

Deutschland hätte mit dem Ergebnis noch eine Chance auf das Achtelfinale, denn die Mannschaft hat immerhin jetzt einen Punkt. Aber: Das hat die Mannschaft nicht mehr allein in der Hand. Denn beim nächsten Spiel dürfte Spanien nicht gegen Japan verlieren und Deutschland müsste unbedingt gegen Costa Rica gewinnen.