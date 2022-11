WM 2022: So erreicht Deutschland das Achtelfinale

Die Fußball-Weltmeisterschaft lief für Deutschland bisher nicht ganz nach Plan. Eine Auftaktpleite gegen Japan und dann folgte ein Unentschieden gegen Spanien. Dennoch kann die DFB-Elf noch ins Achtelfinale kommen. KUKKSI erklärt die möglichen Szenarien.

Durch das Unentschieden gegen Spanien hat sich Deutschland zumindest einen Punkt gesichert. Damit besteht noch die Chance, ins Achtelfinale der Fußball-WM einzuziehen. Dennoch wird es eine Zitterepartie, denn die Mannschaft hat es nicht allein in der Hand und ist vom zeitgleich laufenden Spiel zwischen Spanien und Japan abhängig. Das Team von Hansi flick darf sich beim Spiel gegen Costa Rica kein Unentschieden oder sogar eine Niederlage erlauben. Doch auch bei einem Sieg müssten einige Bedingungen erfüllt sein.

Deutschland kommt ins Achtelfinale, wenn…

… die Mannschaft gegen Costa Rica gewinnt und Spanien zeitgleich gegen Japan als Sieger hervorgeht. Dann hätte Spanien insgesamt 7 Punkte und Deutschland 4 – gefolgt von Japan und Costa Rica mit jeweils drei Punkten. Deutschland wäre dann Gruppenzweiter der Gruppe E und das würde für das Achtelfinale reichen.

… Deutschland mit mindestens acht Toren Unterschied gewinnt. In dem Fall hätte es die DFB-Elf selbst in der Hand und wäre nicht von dem anderen Spiel abhängig. Die Tordifferenz wäre deshalb so hoch, da Spanien mit 7:0 gegen Costa Rica gewonnen hat und Deutschland mindestens ein Treffer mehr erzielen müsste. Denn bei einer gleichen Punkteanzahl entscheidet die Fairplay-Wertung und die Tordifferenz. Sind wir aber mal ehrlich: Das wäre eher eine unrealistische Variante.

… bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan remis spielen.

… bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat.

Das wären mögliche Achtelfinal-Gegner

Sollte das DFB-Team ins Achtelfinale kommen, würde die Mannschaft auf Kroatien, Marokko oder Belgien treffen. Erst- und Zweitplatzierte der deutschen Gruppe E treffen in den Achtelfinalspielen auf die die Nummer eins und zwei der Gruppe F. Die Spiele zwischen Deutschland und Costa Rica sowie Spanien und Japan finden am Donnerstag zeitgleich um 20 Uhr statt. Dann wird feststehen, ob man das Achtelfinale erreicht oder die Mannschaft ein bitteres Vorrunden-Aus in der WM verkraften muss.