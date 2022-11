Dramatische Szenen beim Spiel zwischen England und dem Iran bei der Fußball-Weltmeisterschaft! Nach einem brutalen Kopf-Crash musste der Iran-Keeper vom Feld getragen werden. Das Spiel wurde mehr als zehn Minuten unterbrochen.

Der iranische Torhüter Alireza Beiranvand prallt beim Spiel gegen England mit seinem Mitspieler Majid Hosseini zusammen. Beide mussten behandelt werden. Der Torwart lag am Boden, seine Nase blutete heftig. Das Spiel musste daraufhin für 10 Minuten unterbrochen werden. Der Torhüter wollte weiterspielen, obwohl er gesundheitlich extrem angeschlagen werden – dann machte er doch den Rückzieher und fiel erneut zu Boden.

Torwart Alireza Beiranvand musste dann vom Feld getragen werden. Bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ließ die FIFA im Vorfeld der WM übrigens durchblicken, einen sechsten Wechsel erlauben zu wollen. Kritik herrschte an der FIFA, welche die Bilder von dem brutalen Kopf-Crash immer wieder als Nahaufnahme zeigten.

Proteste von iranischen Fans

Unterdessen haben beim WM-Auftaktspiel des Iran haben vereinzelt Fans ihre Solidarität mit den Protesten in ihrem Heimatland ausgedrückt. Unter anderem hielten sie Schilder „Frauen, Leben, Freiheit“ hoch. Der iranische Stürmer Mehdi Taremi hatte im Vorfeld mitgeteilt, sich nicht von den Protesten im Heimatland in Katar beeinflussen lassen. „Wir haben auch andere Aufgaben gegenüber der iranischen Gesellschaft, hier aber ist unsere Konzentration auf dem Fußball“, sagte er. Schon gelesen? WM 2022: Der Spielplan und alle Gruppen in Katar