WM 2022: Bittere Pleite! Deutschland fliegt trotz Sieg raus

Deutschland trat im letzten Spiel in der Vorrunde bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Costa Rica an. Nach einer Niederlage gegen Spanien und einem Unentschieden stand die DFB-Elf enorm unter Druck.

Die Ausgangssituation war für die deutsche Mannschaft nicht die beste: Denn die deutsche Nationalmannschaft brauchte nicht nur einen Sieg gegen Costa Rica, sondern Spanien musste im Spiel gegen Japan, welches zeitgleich stattfand, gewinnen. Nur so würde das DFB-Team noch das Achtelfinale erreichen.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich Deutschland extrem stark. Die Mannschaft hatte mehrere Torchancen – jedoch landete nur ein Treffer durch Gnabry in der 10. Minute auch im Tor. Die Führung! Auch, wenn das DFB-Team die deutlich besseren Chancen hatte, konnte sich Costa Rica bis zum deutschen Tor kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit vorkämpfen. In der ersten Halbzeit blieb es bei dem einen Tor und Spanien führte zeitgleich mit 1:0 gegen Japan – das DFB-Team war zu dem Moment im Achtelfinale.

Deutschland gewinnt 4:2 und scheidet dennoch aus

In der zweiten Hälfte kam es zum Drama auf dem Spielplatz! Costa Rica schoss den Ausgleich und gleich noch einen Treffer. Deutrschland landete dann ebenfalls einen Treffer – es stand damit 2:2. In den letzten Minuten landete die DFB-ELf noch zwei weitere Treffer – damit stand es 4:2 für Deutschland. Auch, wenn Deutschland als Sieger aus der Partie hervorging – die DFB-Elf war vom anderen Spiel abhängig. Da Japan gegen Spanien mit 2:1 gewann, ist Deutschland trotz des Sieges aus der Fußball-WM geflogen. Spanien hätte nur noch ein Tor schiessen müssen – dann wäre Deutschland im Achtelfinale gewesen. Es ist ein bitteres Debakel für Hansi Flick und das Team. Schon am morgigen Freitag fliegt die Mannschaft zurück nach Deutschland.