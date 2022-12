WM 2022: Argentinien wird Weltmeister im Final-Drama!

Argentinien und Frankreich haben es ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar geschafft. Beide Mannschaften waren Weltmeister – ein Duell auf Augenhöhe. Die Argentinier dominierten das Spiel bis zur 70. Minute – dann schaffte Frankreich die Sensation.

Argentinien dominierte in der ersten Halbzeit das Spiel. Frankreich kam kaum zum Zug und lief seinem Gegner eher hinterher. Durch einen Elfmeter kam Argentinien durch Messi in der. 23. Minute in Führung. Für den 35-Jährigen war es damit das 12 WM-Tor. Nur 13 Minuten später: Di María landete einen Traumtreffer! Damit stand es 2:0 für die überlegenen Argentinier. Die Franzosen waren im Schockzustand. In der ersten Halbzeit hatte Frankreich nicht eine Torchance.

Franzosen schaffen Sensation in 79 Sekunden

Die zweite Halbzeit startete so, wie die erste endete – Argentinien war weiter im Rausch! Frankreich konnte sich kaum gegen die Mannschaft von Messi & Co. durchsetzen. In der 70. Minute hatte Frankreich die erste Torchance. In der 80. Minute dann der Treffer von Frankreich durch einen Strafstoß – damit stand es nur noch 2:1. Dann die Sensation: Nur zwei Minuten später schossen die Franzosen das nächste Tor – nun 2:2. Es war ein Wunder in nur 79 Sekunden!

Historisches Finale in der WM-Geschichte

Nach dem 79 Sekunden-Wunder der Franzosen ging es in die Verlängerung. Rund 10 Minuten vor dem Ende der Verlängerung erzielte Messi das nächste Tor für Argentinien – damit stand es 3:2. Dann der Schock: In den letzten 4 Minuten der Verlängerung dann Strafstoß aufgrund eines Fouls der Argentinier – und Frankreich schießt damit erneut den Ausgleich. Es steht 3:3. Dann kam es zum Elfmeterschießen und dort fiel dann die Entscheidung: Argentinien wird Weltmeister! Es war ein sensationelles Duell zwischen den beiden Mannschaften – und das Endspiel bot alles und hätte kaum spannender sein können.