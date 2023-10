Witwersyndrom: Das passiert mit dem Penis bei einem Sex-Entzug!

Ein erfülltes Sex-Leben ist gesund. Die Folgen von Enthaltsamkeit sind schwerwiegend. Bei einem dauerhaften Sex-Entzug können negative Auswirkungen die Folge sein. Doch was passiert eigentlich mit dem Penis, wenn man auf Geschlechtsverkehr verzichtet?

Eine Sex-Flaute hatte wohl schon jeder mal. Danach hat man durchaus mit Performance-Schwierigkeiten zu kämpfen – vor allem dann, wenn man in der Zeit auch nicht masturbiert hat. Ein Sex-Verzicht hängt meist mit äußeren Faktoren zusammen – das können viel Streß, eine Krankheit oder dem Single-Dasein verschuldet sein. Heute haben die Menschen deutlich weniger Sex als noch vor 20 Jahren, wie aus einer Studie der University of San Diego hervorgeht.

Das passiert mit dem Penis, wenn man keinen Sex hat

Nach einer längeren Enthaltsamkeit kann es zu Erektionsproblem kommen, wie Men’s Health berichtet. Das Phänomen wird auch „Witwersyndrom“ genannt. Hintergrund: Damit der Penis steif wird, müssen die Schwellkörper gut durchblutet sein – das ist bei einer längeren Enthaltsamkeit nicht der Fall. Wenn man gar keinen Sex mehr hat oder sogar auf Masturbation verzichtet, sinkt der Testosteronspiegel – der Penis wird dann praktisch nicht mehr in Form gehalten und dadurch kann es zu Problemen bei der Erektion kommen.

Diese Nachteile hat ein kompletter Verzicht

Laut einer Studie, welche im Fachmagazin Biological Psychology veröffentlicht wurde, geht hervor, dass regelmäßiger Sex den Blutdruck senkt. Bei Probanden, welche ein erfülltes Sex-Leben haben, hatten selbst in Stresssituationen einen niedrigeren Blutdruck. Ein weiterer Aspekt: Wenn man keinen Sex hat, steigt das Risiko für Prostatakrebs enorm! Je seltener ein Mann ejakuliert, umso höher das Risiko, wie Studien der Harvard Medical School in den USA bewiesen. Deshalb raten Forscher wenigstens zu onanieren, wenn man keine Partnerin an seiner Seite hat. Wenn man auf Geschlechtsverkehr verzichtet, ist man gestresster. Denn beim Sex werden die Hormone Oxytocin und Endorphin ausgeschüttet, die das Stresshormon Cortisol hemmen.

Eine Sex-Abstinenz kann außerdem das Immunsystem schwächen. US-Wissenschaftler der Oregon State University fanden in einer Studie heraus, dass kein Sex auch negative Auswirkungen auf die Arbeitsleistung im Job hat. Und auch grundsätzlich hat das auch negative Folgen auf die Psyche. Denn ein Sex-Verzicht kann auch Selbstzweifel auslösen, was sich bei der Partnersuche schwierig gestalten dann – besonders dann, wenn der andere Partner Annäherungsversuche unternimmt und diese abgelehnt werden. Sex ist also gesund und ein Verzicht bringt viele negative Aspekte mit sich – wenn man keine Partnerin an seiner Seite hat, sollte man also wenigstens Hand anlegen.