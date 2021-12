In den vergangenen Tagen wurde es deutlich kühler und einige Flocken kamen auch schon runter. Nun könnte es aber richtig winterlich werden – vor allem im Westen der Republik. Denn ist eine regelrechte Schneewalze im Anmarsch. Später erreicht diese auch den Osten.

Winterfans können sich freuen: In Deutschland kommt die erste richtige Schneefront und sorgt für eine weiße Pracht bis ins Flachland. „Besonders betroffen sind die Regionen zwischen Nordsee und Schwarzwald. Man muss morgens mit Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zur Arbeit rechnen. Deswegen im Westen Dienstagmorgen mehr Zeit einplanen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net laut der Bild.

„Die Höchstwerte erreichen im Westen bis zu 6 Grad, im Nordosten stellt sich leichter Dauerfrost ein, mehr als 0 Grad werden dort kaum erreicht. Dort ist es winterlich, sonst eher schmuddelig und nasskalt“, so der Wetter-Experte weiter. Zwar kann es auch im Flachland weiß werden, aber es handelt sich dabei eher um nassen Schnee. Oberhalb von 200 oder 300 Metern gibt es dagegen eine weiße Pracht. Frost und Tauwetter wechseln sich in den kommenden Tagen ab – deshalb besteht auf Straßen und Wegen absolute Rutschgefahr.

Schneefront erreicht später den Osten

Die Schneefront erreicht den Westen von Deutschland in der Nacht zum Dienstag. Im Flachland können dann schon mal 4 Zentimeter Schnee liegen, in den Mittelgebirgen bis zu 10 Zentimeter. Der Osten bleibt aber nicht verschont: Die Schneefront kommt am Dienstagnachmittag auch hier an. In den kommenden Tagen wird es in Deutschland dann ziemlich winterlich…