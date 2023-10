Winter-Peitsche: Der erste Schnee in Deutschland kommt!

Bibber-Start in die Woche! Während es in der vergangenen Woche noch bis 25 Grad sehr warm war, kratzen die Temperaturen zum Wochenbeginn am Gefrierpunkt. Sogar der erste Schnee könnte jetzt kommen!

Der Winter schlägt jetzt zu in Deutschland! Denn es wird bitterkalt in der Republik. Tagsüber erreicht das Thermometer kaum noch mehr als 15 Grad. Nachts gehen die Temperaturen noch weiter runter – teilweise sind dann nur noch Werte um den Gefrierpunkt drin. In den kommenden Tagen könnte dann sogar der erste Schnee kommen. Selbst im Flachland sind die ersten Flocken möglich.

Schnee bis ins Flachland?

„Es kommt noch besser: Am kommenden Samstag könnte es Schnee bis ganz runter geben. Selbst rund um Hamburg und Berlin wären die ersten Schneeflocken der neuen Wintersaison möglich. Schuld daran wäre eine Luftmassengrenze genau über Deutschland“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. Unklar ist bisher noch, wo exakt die Schneefallgrenze liegen wird. „Die Schneefälle würden demnach deutlich weiter nach Westen ausgreifen. Mit Sicherheit fallen die ersten Schneeflocken, aber dass es für 10 bis 20 cm ganz unten reicht ist fraglich. Ich denke, bis 5 cm könnten drin sein“, so der Wetter-Experte weiter.

Der erste Wintereinbruch steht bevor

Die ersten Schneeflocken des Jahres kamen am Wochenende bereits auf dem Fichtelberg in Sachsen runter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schrieb beim Kurznachrichtendienst X: „Die vergangene Nacht war in Deutschland die erste mit verbreitetem Luftfrost (2 m) der Saison. Besonders in der Südhälfte mussten die Autofahrer heute Früh ihre Scheiben kratzen. Örtlich sank die Temperatur sogar unter -4 Grad Celsius.“ In Deutschland steht ein Wintereinbruch bevor – dieser ist aber wohl nur von kurzer Dauer. „Nach den aktuellen Berechnungen scheint der Wintereinbruch am Samstag/Sonntag nur von kurzer Dauer zu sein. Danach wird es rasch wieder wärmer, die Höchstwerte erreichen auch im Nordosten wieder mehr als 10 Grad“, sagt Dominik Jung. Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2023? Experte gibt Winter-Prognose ab!