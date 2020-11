Der Winter kommt: Schnee bis ins Flachland möglich!

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang wird es in Deutschland richtig kalt! Nun könnte sogar der erste Schnee fallen – und das sogar bis ins Flachland! Doch in welchen Regionen könnte es tatsächlich weiß werden?

Die Kombination aus Kaltluft und Tief “Undine” bringt den ersten Schnee nach Deutschland. Schon in der Nacht zum Dienstag wird es richtig kalt und auch Niederschläge sind möglich – das sind die besten Voraussetzungen für den ersten Schnee. Die Flocken könnten vor allem im Westen der Republik sogar das Flachland erreichen.

Der Winter kommt

“Nach der bisher kältesten Nacht der Saison, die uns zum Wochenstart verbreitet Frost und Bodenfrost mit Reifglätte beschert hat, nähert sich nun der Ausläufer von Tief “Undine”. Damit breiten ab dem Abend und in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten Wolken aus, die so einiges im Gepäck haben”, erklärt RTL-Meteorologe Björn Alexander. “Es ist eine unheilige Glätte-Mischung, die da heranzieht. Zum einen sind die Böden zum Teil gefroren. Zum anderen fallen Regen, Schneeregen und Schnee”, so der Wetter-Experte weiter.

Zunächst droht Schnee im Westen und Norden. Später verlagert sich das Tief auch in den Süden und Osten – es könnte auch ziemlich glatt werden. Besonders in höheren Lagen könnte es ordentlich schneien. Der Monat November ist zu trocken und zu sonnig gewesen, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Nun kommt etwas Bewegung ins Wetter rein und pünktlich zum 1. Dezember könnte es tatsächlich etwas weiß werden. “Diese ruhigen Gammel-Novembertage sind dann erstmal vorbei und es kommt Bewegung in die Wetterküche”, sagt er.

So geht es weiter