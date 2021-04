Willi Herren: Neue tragische Details zum Tod enthüllt!

Dieser Tod schockiert ganz Deutschland! Willi Herren verstarb im Alter von nur 45 Jahren. Der TV-Star wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Nun sind neue tragische Details bekanntgeworden.

Sein Management und gute Freunde erreichten Willi Herren nicht mehr. Danach wurde die Feuerwehr verständigt – er wurde tot in seiner Wohnung gefunden! “Die Feuerwehrleute haben den 45-Jährigen in seiner Wohnung leblos auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen”, erklärte die Polizei.

Seine Wohnung war “sehr unaufgeräumt”

Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Es kommen aber immer mehr tragische Details ans Licht. Die Leiche des Schauspielers soll in einer “sehr unaufgeräumte Wohnung” vorgefunden worden sein, wie ein Polizeisprecher gegenüber der Bild-Zeitung bestätigte. Die Kriminalpolizei hat nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittler vermuten kein Fremdverschulden.

Promis reagieren bestürzt

Willi Herren eröffnete erst vor einigen Tagen einen Foodtruck mit Kölschen Spezialitäten. Immer wieder hatte Willi Herren mit seiner ALkohol- und Drogensucht zu kämpfen – ob er rückfällig geworden ist, ist nicht bekannt. Zahlreiche Prominente äußerten sich bestürzt über den plötzlichen Tod der TV-Ikone. "Willi willst Du mich verarschen … Dein Ernst einfach so zu gehen. Es war klar das dein Abgang mal anders aussehen wird, aber das ist jetzt eindeutig zu früh. Gute Reise mein Freund und lass es da oben richtig krachen und schick ne Rakete. Machet jut, schwing de Hut", schreibt beispielsweise Natascha Ochsenknecht. Und Mickie Krause schreibt: "Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, Du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in Deinem Leben! Als Künstler hast Du mich verehrt, manchmal war es mir schon ein bisschen unangenehm. Ich habe Dich immer als liebenswerten Kollegen erlebt! Du hattest Dein Herz am rechten Fleck! Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist! Mach's gut Willi! Dein Kumpel Mickie."