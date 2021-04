Willi Herren ist tot: Promis reagieren fassungslos!

Es ist eine Nachricht, mit der niemand gerechnet hat und fassungslos macht: Im Alter von nur 45 Jahren ist Willi Herren verstorben! Der TV-Star wurde leblos in seiner Wohnung gefunden. Zahlreiche Freunde und Promi-Kollegen reagierten darauf völlig geschockt und bekundeten ihr Beileid.

Die traurige Todesnachricht verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer: Willi Herren ist überraschend verstorben! Weshalb der Ballermann-Sänger plötzlich verstorben ist, wird derzeit noch geklärt. Aus dem Fernsehen war er nicht mehr wegzudenken – nach der “Lindenstraße” war er in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen. Der plötzliche Tod löste bei seinen Angehörigen, Promis und Freunden eine Schock-Starre aus.

Das sind die Promi-Reaktionen

Mickie Krause

“Ich bin gerade echt geschockt. Mir fehlen die Worte. Willi, Du warst ein feiner Kerl, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen Tiefen in Deinem Leben! Als Künstler hast Du mich verehrt,manchmal war es mir schon ein bisschen unangenehm. Ich habe Dich immer als liebenswerten Kollegen erlebt! Du hattest Dein Herz am rechten Fleck! Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist! Mach’s gut Willi! Dein Kumpel Mickie”

Isi Glück

“Du warst immer für jeden Spaß zu haben und auf gegenseitigen Support war immer Verlass! Wenn wir uns Backstage getroffen haben, haben wir uns immer total gefreut!! WILLI, das darf nicht wahr sein! Es ist zu früh für dich und doch können wir die Zeit nicht mehr zurück drehen! Ich wünsche deiner Familie und Jasmin viel Kraft, diese Tragödie zu verstehen und zu verarbeiten! Ruhe in Frieden mein Freund!”

Carmen Geiss

“Willi Herren ist tot!!!! Ich kann es gar nicht glauben, ein Kölner Urgestein ist mit nur 45 Jahren von uns gegangen!!!!! RIP lieber Willi du hast uns immer gut unterhalten😢Ich durfte dich vor langer Zeit einmal kennenlernen , du warst einfach ein liebenswürdiger und authentisch Mensch!!!Viel Kraft für deine Familie und du lieber Willi Ruhe in Frieden!!!”

Julian F.M. Stoeckel

“Was soll ich dazu sagen? Mir zittern die Knie, mir zittert der ganze Körper… Lieber Willi Herren, ich kann es nicht glauben… Wieviele Jahre wir uns kennen, wieviele Jahre wir zusammen Spaß hatten, soviel Champagner, so viel gelacht wie mit wenigen Menschen… Ich bin tieftraurig… Im Januar haben wir noch zusammen gedreht und jetzt bist du nicht mehr da… Mir fehlen die Worte…” Ich werde dich sehr vermissen…

Pietro Lombardi

“Ruhe in Frieden, mein Freund Willi. Wir werden dich vermissen, du warst so ein toller, lustiger Mensch, ich kann es nicht glauben.”

Chris Töpperwien

“Zu Ehren an ein Kölner Original! Auch wenn wir am Ende der Sendung nicht einer Meinung waren, haben wir uns danach dennoch ausgesprochen! DU hast mich angerufen! So warst Du! So wie es sich für echte Kölsche gehört. Ich werde die gemeinsame Zeit in der Bangkok Quarantäne nie vergessen.”