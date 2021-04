Willi Herren ist tot: Erstes Statement der Polizei!

Es ist eine Schock-Nachricht für alle Fans! TV-Star Willi Herren ist im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Der Ballermann-Star wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Nun hat sich auch die Polizei zu Wort gemeldet.

Willi Herren war aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Bekannt wurde er durch seine Rolle in der “Lindenstraße”. Danach nahm er in zahlreichen TV-Formaten teil – darunter “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”, “Das Sommerhaus der Stars”, “Kampf der Realitystars” oder “Promi Big Brother”. Derzeit ist der TV-Star in der aktuellen Staffel von “Promis unter Palmen” zu sehen.

Willi Herren wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden

Der Notruf ging am frühen Nachmittag bei der Polizei ein – Willi Herren wurde demnach leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Nun hat sich auch die Polizei in einem ersten Statement zu Wort gemeldet. “Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Entertainer, Sänger und Schauspieler Wilhelm Herren. Sein Management hat ihn heute vermisst, nicht erreichen können. Letztlich haben sie Rettungskräfte hinzugezogen. Diese haben die Wohnung betreten und den 45-Jährigen leblos auf dem Boden liegend gefunden”, sagt Polizeisprecher Christoph Gilles in der Bild-Zeitung.

Bisher noch keine Details zur Todesursache

Laut einigen Medienberichten gab es Spekulationen, dass Willi Herren an einer Überdosis gestorben sein könnte. Doch zur Todesursache gibt es bisher noch keine Details. “Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Zur Todesursache können wir uns aktuell noch nicht abschließend äußern”,lässt die Kölner Polizei gegenüber RTL verlauten. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Bild berichtet. In den vergangenen Jahren hatte Willi Herren immer wieder mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen – im Jahr 2008 hat er sich bei einem Entzug von TV-Kameras begleiten lassen. “Koks ist die Hölle. Zu meiner Hochphase wurde ich so paranoid, dass ich mich nicht getraut habe, die Wohnung zu verlassen”, sagte der TV-Star damals in der Bild. Schon gelesen? Nach Tod von Willi Herren: SAT.1 stoppt Promis unter Palmen!