Erst vor wenigen Wochen wollte Willi Herren mit seinem Foodtruck nochmal durchstarten. Doch dann die traurige Nachricht: Im Alter von nur 45 Jahren ist der Entertainer verstorben! Doch nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Sein Imbiss ist komplett abgebrannt!

Mit seiner Reibekuchen-Bude wollte Willi Herren durchstarten und erst vor einigen Wochen fand die Eröffnung mit vielen Promis statt. Doch dann die Schock-Nachricht: Der TV-Star wurde wenige Tage später leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die Todesumstände konnten bisher noch nicht geklärt werden – fest steht bisher nur, dass laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis keine Gewalteinwirkung vorliegt.

Sein Foodtruck ging in Flammen auf

Doch nun folgt die nächste traurige Nachricht: Sein Foodtruck „Willi Herren’s Rievkoochebud“ ist in der Nacht zum 3. Mai komplett abgebrannt! Am Sonntagabend gegen 22:25 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet. Zu dem Zeitpunkt brannte der Foodtruck schon komplett. Nach rund einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Personen sollen dabei nicht zu Schaden gekommen sein. Der Grund für den Brand ist noch nicht klar – ob es ein technischer Defekt oder Brandstiftung war, wird noch ermittelt. Derzeit gibt es dazu von den Einsatzkräften noch kein Statement.

Kurz nach der Eröffnung verstarb der TV-Star

Willi Herren eröffnete seinen Reibekuchen-Foodtruck am 16. April 2021 in Frechen. „Wenn ich nicht vor der Kamera oder auf der Bühne stehe, bin ich in meinem Truck und werde Reibekuchen verkaufen. Ich werde höchstpersönlich vor Supermärkten und an Weingütern stehen“, sagte der TV-Star bei der Eröffnung laut der Bild-Zeitung. Zahlreiche Promis sind zur Eröffnung erschienen – damit wollte sich der Entertainer seinen Lebenstraum erfüllen. Doch nur wenige Tage später ist der Entertainer im Alter von nur 45 Jahren überraschend verstorben. Die Todesursache konnte bisher noch nicht endgültig geklärt werden – das Obduktionsergebnis wird in einigen Wochen erwartet. Schon gelesen? Willi Herren: Erstes Obduktionsergebnis liegt vor!