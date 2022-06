Wie ungesund ist Shisha-Rauchen eigentlich wirklich?

Gerade im Sommer ist eine Shisha für viele die pure Entspannung. Egal, ob zu Hause, im Park oder an einem anderen chilligen Ort. Dabei wird das Rauchen immer sehr verharmlost und gilt in vielen Kreise als harmlos. Ist Shisha-Rauchen wirklich so unbedenklich? Und wie schädlich ist es gegenüber einer normalen Zigarette?

Wasserpfeife zu rauchen, hat sich schon längst zu einem Trend entwickelt. Mittlerweile bringen sogar Promis ihre eigenen Tabaksorten auf den Markt. Aber wie wirkt eine Shisha wirklich auf den Körper und ist es denn wirklich so harmlos, wie man immer hört? Oder ist es vielleicht doch ziemlich ungesund?

Die Inhaltsstoffe des Tabaks

Oft hört man Argument, dass Shisha ja viel „gesünder“ als normales Rauchen einer Zigarette sei, weil ja bei dem Tabak der Wasserpfeife kein Teer enthalten ist. Das ist aber leider nur die halbe Wahrheit. Oft beinhaltet er nämlich auch Nikotin sowie viele weitere schädliche Substanzen. Dabei sollen es rund 80 Giftstoffe sein. Dass eine Wasserpfeife also schon mal von den Inhaltsstoffen für den Körper besser sei, stimmt nur zur Hälfte. Es kann dennoch krebserregend wirken – und das kann schwere Folgen für unseren Körper haben.

Die Folgen vom Shisha-Rauchen

Der Tabakkonsum hat also schädliche Auswirkungen auf Körper und vor allem auf die Lunge. Aber nicht nur das. So kann der Körper seine Lunge nur schwer „sauber halten", wenn man regelmäßig Shisha raucht. Das war leider aber immer noch nicht alles. So kann es auf Dauer auch zu entzündlichen Reaktionen im Lungengewebe und in den Lungenbläschen geben, was für deine Gesundheit alles andere als gesund und toll wäre. Atemwegserkrankungen sind dadurch keinesfalls ausgeschlossen und erhöhen das Risiko immens. Nicht zu unterschätzen ist auch, dass es zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck kommen kann – natürlich nicht sofort beim ersten Zug an der Shisha. Doch wenn man immer wieder mal eine Wasserpfeife auf dem Tisch stehen hat, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, wie man denkt.