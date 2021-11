Wie umweltschädlich sind Weihnachtsbäume wirklich?

Zu Weihnachten darf ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer natürlich nicht fehlen. Dafür werden dann extra Tannenbäume gepflanzt und hochgezogen. Damit das aber möglich ist, braucht man natürlich riesige Flächen. Laut Statista wurden allein im letzten Jahr rund 29,8 Millionen Bäume verkauft. Wie gut ist das für unsere Umwelt?

Dass man sich einen Tannenbaum in die Wohnung stellt, ist schon eine lange Tradition – nicht nur in Deutschland. Aber wie gut ist das eigentlich für unsere Natur? Immerhin werden dafür riesige Grünflächen verwendet, um die Tannenbäume, die jährlich millionenfach abgeholzt werden, auch anzupflanzen.

Nachteile am Weihnachtsbaum

Die Plantagen, die für die Millionen Bäume verwendet werden, sind meistens jährlich die gleichen Flächen, was an sich schon mal gut ist. Denn so muss nicht immer wieder neue Platz verwendet werden. Doch es gibt eine ganze andere Schattenseite. Laut der Naturschutzorganisation WWF werden für das Wachstum sehr viel Dünger, Herbizide und Pestizide verwendet. Schließlich will ja jeder zum Fest den prächtigsten und hübschesten Baum haben. Zudem wird Chemie eingesetzt, damit keine Schädlinge die Plantagen zerstören. Das ist erst mal alles andere als gut, denn diese Stoffe gehen auch in das Grundwasser und belasten dadurch auch uns. Doch was kann man dagegen tun?

Darauf solltest du beim Weihnachtsbaumkauf achten

Natürlich sollte man nicht auf die Tradition verzichten – und das muss man auch gar nicht. Damit man der Umwelt nicht schadet, gibt es nämlich Öko-Weihnachtsbäume. Sie erkennt man an dem „Siegel für ökologischen Landbau wie Bioland, Naturland oder Bio. Oder am Siegel für ökologisch ausgerichteten Waldbau wie Naturland oder FSC (Forest Stewardship Council)“, wie sie Naturschutzorganisation auf ihrer eigenen Webseite schreibt. Diese Tannenbäume werden ohne Pestizide angebaut. Durch Dünger von Nutztieren werden sie natürlich hochgezogen. So schützt man bestmöglich die Umwelt und kann zudem die altbekannte Tradition des Weihnachtsbaumes weiter fortsetzen. Schon gelesen? In diesen Ländern ist Weihnachten verboten!