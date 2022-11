Wie stylt man diesen Herbst eine Lederjacke? 7 Tipps für Frauen

Die Lederjacke ist einer der beliebtesten Mode-Accessoire und ein absolutes Must-Have im Herbst. Nicht nur Männer, sondern vor allem Frauen tragen das Kleidungsstück. KUKKSI verrät 7 Tipps, auf was man bei einer Lederjacke achten sollte und mit welchen Kleidungsstücken man diese kombinieren kann.

Die Lederjacke ist ein absoluter Mode-Klassiker und erfindet sich immer wieder neu. Zwar ist Schwarz der absolute Klassiker – aber mittlerweile kann es auch bunt zugehen. Schon seit vielen Jahren liegt das Modestück im absoluten Trend. Die klassische Lederjacke für Damen kann man mit beinahe jedem anderen Kleidungsstück kombinieren – sie passt beispielsweise zu engen Jeans oder auch zu einem Kleid.

Was sollten Frauen bei Lederjacken beachten?

Die Lederjacke sollte man richtig pflegen! Denn mit der richtigen Pflege sieht das Modestück selbst nach einigen Jahren noch wie neu aus. Deshalb sollte man diese definitiv aufhängen und nicht zusammenlegen. Denn sonst können Falten zurückbleiben. Zudem sollte man die Jacke immer trocken aufbewahren, damit sie „atmen“ kann – ansonsten besteht die Gefahr, dass sie anfängt zu Schimmeln. Und auch ein Lederconditioner wäre durchaus sinnvoll.

Gerade bei Lederjacken für Damen gibt es auch zahlreiche Hingucker-Teile – unter anderem gibt es interessante Formen oder auch Farben. Wer nichts falsch machen will, kann einfach die schwarze Variante tragen – wie bereits erwähnt, kann man mit der klassischen Edition nichts falsch machen und zu jedem anderen Kleidungsstück unabhängig von den Farben kombinieren.

Wie wäre mit einem Ledermantel? Die Lederjacke oder auch Bikerjacke sind meist sehr kurz geschnitten. Der Ledermantel kommt auch immer mehr in den Trend und sind deutlich länger, als die Bikerjacke. Auch der Mantel ist ein echter Hingucker und passt im Herbst ebenfalls gut zu anderen Kleidungsstücken.

Einige Frauen fragen sich auch: Welche Lederjacke kann man eigentlich bei einem großen Busen tragen? Besonders Modelle mit betonten Längsnähten sind in dem Fall vorteilhaft, denn diese strecken den Oberkörper. Lederjacken mit breitem Revers sind dagegen nicht zu empfehlen, da diese die Oberweite noch praller wirken lassen.

Und auch für Mollige eignen sich Lederjacken perfekt. Diese sollten vielleicht etwas länger sein, aber auch geschnittene Kaftan-Modelle eignen sich perfekt – diese lassen den Körper etwas schlanker wirken.

Für kleinere Frauen eignen sich hingegen sehr kurze Bikerjacken, denn diese strecken die Figur optisch. Diese kann man mit Bekleidung für Damen wie beispielsweise einem kurzen Kleid kombinieren – die Figur wirkt dadurch insgesamt etwas größer.

Eine hochwertige Lederjacke lässt sich an zwei Dingen erkennen: An dem Leder und den Reißverschlüssen. Die Kunstleder ist etwas gleichmäßiger – das bedeutet: kleine Unebenheiten oder Poren sind bei Kunstleder im Gegensatz zu echtem Leder etwas einheitlicher. Bei hochwertigem Leder versuchen die Hersteller, Leder am Stück wo viel wie möglich zu verwenden. Eine schlecht verarbeitete Jacke ist an vielen Nähten zu erkennen, da dort viele Lederstücke zum Einsatz kamen. Auf die Reißverschlüsse sollte man ebenfalls achten – diese nämlich auszutauschen, kann bei einer Lederjacke für Damen ziemlich teuer werden. Auf eine Bikerjacke mit billigen Reißverschlüssen sollte man daher lieber vermeiden.

Modische Jeans für Frauen

Lederjacken kann man perfekt mit stylischen Hosen kombinieren – aber was sind modische Jeans für Frauen? Und welche passen perfekt mit einer Lederjacke zusammen? Zunächst kommt es vor allem auf die Passform an – die Jeans sollten schließlich passen und perfekt sitzen, damit die Silhouette perfekt in Szene gesetzt wird. In diesem Herbst und Winter liegen vor allem Relaxed Jeans voll im Trend, welche bequem sitzen. Durch einen moderaten und geraden Schritt sind diese Hose nicht zu weit und damit auch alltagstauglich. Cargo Jeans mit größeren Taschen galten lange als Fashion-Fauxpas – mittlerweile sind diese voll angesagt. Denn diese betonen mit einem lässigen Charakter. Beliebt sind auch Vintage Skinny Jeans, denn schmale Modelle mit Rissen oder verschiedenen Frauen tragen Frauen sehr gerne.