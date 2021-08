Was gibt es Schöneres, als im Sommer am Strand zu liegen und dann zur Abkühlung immer mal ins Meer zu gehen? Vor allem gibt es den Mythos, dass Salzwasser unserer Haut und unserem Körper richtig gut tun soll. Aber ist da wirklich etwas dran?

Egal, was man für seinen Körper tun möchte. Für alles gibt es irgendwelche Beauty-Produkte. Dabei ist es oft die Natur, die Wunder bewirken kann. Zumindest ist das so, wenn man manchen Mythen glaubt. So soll Meerwasser richtig sein.

Was ist eigentlich in Meerwasser enthalten?

In dem blauen Urlaubsgewässer ist eine ganze Menge nützlicher Stoffe enthalten, die unserer Haut und unserem Körper helfen. Beispielsweise Kalium, Magnesium, Kalzium, Sulfat und vor allem natürlich Salz. Je nach Meer und Ort, ist die Zusammensetzung des Wassers unterschiedlich. Während die Ostsee einen relativ niedrigen Salzgehalt hat, hat das Tote Meer den höchsten. Durch die Brandung und die brechenden Wellen werden auch Aerosole an die Luft abgegeben, sodass die Meerluft ebenfalls sehr viele verschiedene Stoffe enthält, die uns sehr gut tun können. Wenn man zusätzlich noch einen schönen Spaziergang am Wasser macht, hält das sogar noch fit. Im weichen Sand ist es nämlich gar nicht so einfach über eine gewisse Länge zu laufen.

Wie gut ist Meerwasser für unsere Haut?

Das Salz im Meerwasser wirkt entzündungshemmend. Wenn man also immer wieder Probleme mit sehr empfindlicher Haut hat, kann das salzige Wasser beruhigen. Es regt den Kreislauf im Körper an. Zudem löst es abgestorbene Schuppen von der Haut und gibt noch zusätzlich viel Feuchtigkeit ab. Vor allem, wenn man trockene und raue Haut haben sollte, ist das super nützlich. Das Salzwasser hat also gleich viele verschiedene und nützliche Funktionen. Immerhin gibt es nicht umsonst in Wellnesseinrichtungen spezielle Salzbäder. Doch was es dort nicht gibt: Die schöne Sonne und die natürlich salzige Luft, die noch unsere Atemwege freihält und unseren Kreislauf in Schwung bringt. Schon gelesen? Das waren die 5 verrücktesten Trends der letzten Jahre!