Wie bitte? Sarah Lombardi spricht übers Auswandern

Sarah Lombardi schwebt zurzeit mit ihrem Julian Büscher auf Wolke sieben. Bei den beiden läuft es zurzeit einfach super toll. Regelmäßig teilen die beiden Turteltäubchen gemeinsame Bilder auf Instagram. Nun wollte ein Fan bei einer Fragenrunde wissen, ob sie sich vorstellen könnte, auszuwandern. Die Antwort dürfte dabei einen Großteil der User verblüfft haben.

Immer wieder macht die Sarah Lombardi Umfragerunden auf Instagram mit ihrer Community. Dabei kommen manchmal echt persönliche Dinge ans Tageslicht. So auch beim Thema Auswandern. Wird die Beauty Deutschland bald den Rücken kehren und auswandern? Die 27-Jährige hat dazu eine klare Meinung. Viele Fans hätte mit so einer Antwort wohl kaum gerechnet.

Wird die Sängerin auswandern?

Die frühere DSDS-Jurorin hatte einen Satz in einer Instagram-Story gepostet, welcher von der Community vervollständigt werden sollte. Dabei wollte ein Fan wissen, was sie von einem Neuanfang in einem anderen Land hält und ob sie es sich vorstellen könnte. ,,Ich fühle mich in Deutschland schon sehr wohl – aber ich mag es auch total im Süden und in der Sonne. Vorstellen könnte ich es mir irgendwann schon”, antwortete sie überraschend offen. Das brachte natürlich so manchen Instagram-User zum Schmunzeln. Ob sie in naher Zukunft wirklich auswandern wird?

Sarah Lombardi schwärmt von Malediven

Erst vor Kurzem war sie mit ihrem Julian auf den Malediven und fühlte sich dort pudelwohl. ,,So unendlich dankbar, das hier erleben zu dürfen. Die Menschen hier sind total herzlich und wir fühlen uns sehr wohl”, schwärmte sie von dem Urlaubsparadies. Die beiden haben sich dort richtig wohlgefühlt. Schon gelesen? So reagierte Sarah Lombardi auf Pietros Liebes-Outing