whatsmyjob: Das steckt hinter dem TikTok-Trend!

Manchmal werden Trends ins Leben gerufen, die nicht mal beabsichtigt waren. So zum Beispiel bei Natalie Rose. Eigentlich tanzte sie nur zu einem Song. Doch mittlerweile hat sich da ein kleiner Hype um ihren ganz eigenen Trend entwickelt. Dieser brachte ihr knapp 60 Millionen Likes. Doch was genau steckt dahinter?

Eigentlich hatte sie nur ein Tanzvideo hochgeladen. Doch plötzlich ging es gar nicht mehr um sie, sondern um ihre Wohnung – und das hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Ihre Fans wollten nämlich wissen, was sie beruflich macht. So entwickelte sich ein richtiger Trend – und der ist mittlerweile riesig geworden.

Aus Versehen Hype ausgelöst

Eigentlich tanzte sie nur zu dem Song „My Humps“ von Black Eyed Peas. Doch viele Fans fragten sich, was sie eigentlich so beruflich macht. Plötzlich fingen mehrere User an, anhand ihrer Wohnung und ihrer Kleidung den Job der TikTokerin zu erraten. Das brachte Natalie Rose auf eine Idee. Sie hat nämlich nun eine Videoreihe gemacht, bei dem sie in jedem Clip einen anderen Job zeigt. Und das hat ordentlich gefruchtet.

Unglaubliche Reichweite

Aus so einem kleinen Hype wurde eine riesige Sache. Mittlerweile gibt es dazu eine Menge Videos. Insgesamt haben sie fast 60 Millionen Likes und die Sache ist immer noch gut am trenden. Hunderttausende rätseln weiter um den Job der 25-Jährigen. Mittlerweile hat sie sogar 2,2 Millionen Follower. Schon gelesen? TikTok-Trend: Schüler zersägen Stühle mit Coronamaske!