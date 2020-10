Whatsapp: So kannst du den Online-Status verbergen!

Beim Schreiben wird der Online-Status bei Whatsapp angezeigt. Mit einem Trick kannst du das aber austricksen – allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen gegeben sein.

Wenn du Online bist und manchmal auf eine Nachricht schnell genug antwortest, kann deine BFF oder dein Arbeitskollege durchaus schon ziemlich sauer werden. Den Online-Status bei Whatsapp kannst du aber auch geheim halten – so kannst du antworten wann du willst, ohne dir unbequeme Fragen anhören zu müssen.

“Zuletzt online”-Status verstecken

Mit dem Online-Status zeigt Whatsapp deinen Freunden an, dass du gerade in der App bist. “Zuletzt online am …” ist der Zeitpunkt, wann du Whatsapp geschlossen hast. Den “Zuletzt online”-Status kannst du ziemlich einfach verbergen: Dazu klickst du auf Einstellungen > Account > Datenschutz > zuletzt Online > Niemand (Sowohl bei iPhone und Android). Beachte aber bitte, dass du dann den “Zuletzt online”-Status deiner Kontakte auch nicht mehr siehst.

So versteckt den du den Online-Status beim Schreiben

Es gibt aber auch einen Trick, den Online-Status dann zu verbergen, wenn man gerade eine Nachricht schreibt. Das ist dann aber etwas komplizierter: Du benötigst die neuste Software-Version deines Smartphones und hast die aktuellste Whatsapp-Version auf deinem Gerät.

Ein Kontakt schreibt dir eine Nachricht

Diese siehst du auf dem Disply, ohne die Wpp zu öffnen!

Gehe danach auf den Sperrbildschirm auf die Nachricht.

Dann musst du auf “Antworten” oder “Anzeigen” klicken.

Dann erscheint ein kleines Textfeld – dort kannst du die Nachricht schreiben, ohne das du gerade als “Online” angezeigt wirst.

Bitte beachte aber, dass das nur bei Text und Emojis geht – Sprachnachrichten oder auch Bilder können direkt nur in der App gesendet werden. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante: Du schaltest den Flugmodus an und schreibst anschließend die Nachricht bei Whatsapp – dann verlässt du die App und schaltest den Flugmodus wieder aus. So wird beim Schreiben nicht angezeigt, dass du gerade online bist.

Lesebestätigung ausstellen

Und dann wäre bei Whatsapp auch noch das Ding mit der Lesebestätigung! Denn wenn man nicht antwortet, aber der Kontakt sieht, dass man die Nachricht gelesen hat, kann das Drama groß sein. Lesebestätigungen findest du ebenfalls in den Whatsapp-Einstellungen unter dem Menüpunkt “Account \ Datenschutz”. Bitte beachte auch hier: Wenn du die Lesebestätigung ausstellst, siehst auch du nicht mehr, ob andere deine Nachricht gelesen haben. Schon gelesen? Whatsapp: Mit diesem Trick kannst du gelöschte Nachrichten lesen!