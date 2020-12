Whatsapp mit neuer Funktion: Selbstlöschende Nachrichten!

Endlich hat der beliebte Messenger Whatsapp mal wieder eine neue Funktion erhalten. Ab sofort kann man nämlich selbstlöschende Nachrichten versenden. Wie du sie einstellen kannst, verraten wir dir in diesem Artikel.

Whatsapp ist einfach die Nummer eins, wenn es um Messenger geht – und das hat auf jeden Fall seine Gründe. Vor allem, weil die Entwickler immer wieder mit neuen Features überzeugen. Nun kann man sogar selbstlöschende Nachrichten versenden. Natürlich erklären wir dir auch, wie du das machen kannst.

So erstellst du selbstlöschende Nachrichten

Zu aller erst musst du in den Chat gehen, wo du auch selbstlöschende Nachrichten versenden willst. Wenn du nun auf den Kontakt klickst, kannst du unter “ablaufenden Nachrichten” die Option “ein” wählen. Damit es aber auch funktioniert, muss es der Chatpartner ebenso einstellen. Erst dann kannst du, wie auch der Empfänger deiner Nachrichten selbstlöschende Nachrichten senden und empfangen. Das muss aber leider für jeden Chat einzeln gemacht werden. Nach sieben Tagen werden dann gesendete Nachrichten automatisch gelöscht. Bilder, Fotos und Dokumente bleiben aber dennoch gespeichert – auch wenn sie im Chatverlauf gelöscht werden.

Für wen lohnt sich die Funktion?

Wenn du auf Whatsapp sehr viel Zeit verbringst und mit dem Messenger sehr viele Nachrichten versendet und empfängst, dann lohnt sich das definitiv für dich. So werden nämlich viele unwichtige Nachrichten automatisch gelöscht und dein Speicher ist dann nicht immer bis zum Anschlag voll. Du solltest nur bedenken, dass auch nicht gelesene und auch nicht gespeicherte Bilder, Videos und Dokumente dennoch gelöscht werden. Damit du Dateien dennoch behältst, kannst du die Funktion “automatisch herunterladen” aktivieren. So werden sie nämlich automatisch in deiner Galerie gespeichert und du musst keine Angst haben, dass alles aus deinem Chatverlauf weg ist.

Davor warnt Whatsapp

Die Funktion kann zwar sehr nützlich sein, doch warnen die Macher und Entwickler des Messengers davor, dass man sensible Daten und Geheimnisse preisgibt oder vielleicht auch gewagte Bilder von sich sendet. Trotz der selbstlöschenden Nachrichten können die Bilder gespeichert oder weitergeleitet werden.