Whatsapp down: Messenger fällt weltweit komplett aus!

Huch, was war denn da los? Bei Whatsapp ging über mehrere Stunden am Dienstag nichts mehr. Der Messenger war nämlich komplett down – und das weltweit! Allein in Deutschland meldeten hunderttausende Nutzer massive Störungen.

Rund zwei Stunden ging weltweit bei Whatsapp einfach nichts mehr. Der Messenger war am Dienstag weltweit komplett down. Nachrichten konnten nicht mehr versendet oder empfangen werden. Bei dem Portal Alle Störungen gab es allein in Deutschland seit Dienstagmorgen 9 Uhr mehr als 200.000 Beschwerden. „Oberfranken down“, „Funktioniert rein garnichts/ Freiburg“ oder „Paderborn Whatsapp down… Gott sei Dank gibt es SMS“, schrieben dort Nutzer. Einige waren kreativ und veröffentlichten in den Kommentaren ihren Instagram-Nicknamen, um darüber zu kommunizieren.

Grund für Ausfall noch unklar

Bisher ist der Grund für den weltweiten Ausfall noch völlig unklar – das Unternehmen hat sich bisher dazu noch nicht geäußert. Mittlerweile scheint aber wieder alles zu laufen – zumindest teilweise. Offenbar können wieder Nachrichten versendet werden, aber alles scheint wohl noch nicht zu funktionieren. Bereits genau vor einem Jahr kam es zu einem weltweiten Ausfall von Whatsapp. Damals war auch Facebook betroffen. Schon gelesen? Das sind die 4 besten Alternativen zu Whatsapp!