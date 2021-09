Whatsapp bringt neues Feature: Wie sinnvoll ist das wirklich?

Mal wieder gibt es bald ein neues Update für den Messenger Whatsapp. Und diesmal bekommt er ein Feature, welches wir schon von Facebook kennen. Nun soll man nämlich nicht nur auf einzelne Nachrichten antworten können, sondern auch einfach mit einem Smiley darauf reagieren können. Aber bringt das wirklich was?

Seitdem Whatsapp durch andere Messenger wie Telegram, ordentlich Konkurrenz bekommen hat, gibt es immer wieder Updates, um alte Nutzer wieder auf die App zurückzuholen. Immerhin gab es für Whatsapp einen heftigen Shitstorm, als man neue Datenschutzrichtlinien unumgänglich bestätigen sollte.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read „999+“.

• Everyone can see who reacted to a message.

Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021