Nachdem erst vor Kurzem neue Updates für Sprachnachrichten herausgekommen sind, sollen schon bald die Nächsten folgen. Doch was steckt genau dahinter und was will man da noch verbessern? Die Macher von Whatsapp haben sich etwas ganz Besonderes überlegt, um unser Leben zu erleichtern.

Laut WABetaInfo soll schon ein neues Update für Whatsapp in den Startlöchern stehen. Nachdem man erst seit wenigen Wochen die Geschwindigkeit von Sprachnachrichten verändern kann, gibt es nun bald die nächste Neuerung, die vor allem bei lauten oder leisen Tönen helfen soll, um unsere Ohren zu schützen.

Will Whatsapp User besänftigen?

Nachdem man für die Verwendung der App im Mai neuen Nutzungsbedingungen für einen größeren Datenaustausch mit Facebook zustimmen sollte, sorgte das bei vielen Usern für Unmut. Immerhin will man ja seine Privatsphäre wahren. So sind viele Nutzer zu anderen Messengerdiensten gewechselt. So haben Apps wie beispielsweise sehr großen Zuwachs bekommen. Anfangs hieß es nämlich, dass, wenn man den neuen Nutzungsbedingungen nicht zustimmt, man viele Grundfunktionen verlieren würde und so sehr eingeschränkt sei. Nachdem es heftige Kritik gab, kam es aber zum Glück nicht dazu.

Neue Sprachnachrichten-Funktion

Nun kann man nicht erst seit wenigen Wochen die Geschwindigkeiten von Sprachnachrichten einstellen, sondern soll auch bald die Nachricht selbst in Wellenform sehen. Wie WABetaInfo berichtet, soll das Update schon in den Startlöchern stehen. Zurzeit sei es zwar noch in Entwicklung, doch bis zur Veröffentlichung dauere es gar nicht mehr so lang. So ist man gewarnt, falls es lauter wird und man rechtzeitig den Ton des Smartphones leiser machen kann. Es hilft aber auch bei sehr leisen Tönen, dass man rechtzeitig entgegensteuert. So werden viele Sprachnachrichten nicht nur verständlicher, sondern schützen auch unsere Ohren. Vor allem bei Übersteuerung oder Ähnlichem kann man rechtzeitig reagieren, ohne dass es unangenehm wird. Schon gelesen? Darum solltest du die Whatsapp-Kamera nicht verwenden.