WGT 2022: Alle Infos zum Wave-Gotik-Event!

Rund um Pfingsten wird es düster rund um Leipzig: Die Schwarze Szene trifft sich zum Wave-Gotik-Treffen und taucht in eine ganz besondere Welt. Nach zwei Jahren Zwangspause kann das Event wieder stattfinden. KUKKSI fasst alle Infos zusammen!

Es ist wieder soweit – das Wave-Gotik-Treffen kann in Leipzig wieder stattfinden! In den vergangenen zwei Jahren konnte das Event aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Für die Veranstalter war es keine einfache Zeit. Doch Corona hatte auch in diesem Jahr noch Auswirkungen: Lange wusste man nicht, in welchem Rahmen das Event stattfinden kann. Erst im März stand fest, dass das WGT ganz ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Dadurch gab es Probleme beim Vorverkauf, denn dieser startete später als sonst. Zudem haben in der letzten Minute einige Bands abgesagt – jedoch haben die Veranstalter für den größten Teil einen Ersatz gefunden, welche beim WGT für ein musikalisches Feuerwerk sorgen werden. Besucher:innen müssen in diesem Jahr deutlich tiefer in die Tasche greifen, da die Kosten im Dienstleistungsbereich für den Veranstalter deutlich angestiegen sind: Ein Ticket kostet 170 Euro – das sind 40 Euro mehr als noch vor zwei Jahren. Zudem sind die Reisekosten angestiegen – Besucher:innen müssen also beispielsweise auch deutlich mehr für Unterkünfte blechen.

Bereits tausende Tickets sind weg

Das WGT soll nach der Corona-Zwangspause in voller Größe stattfinden. Es wurden bereits tausende Tickets verkauft – in den vergangenen Jahren verzeichnete das Wave-Gotik-Treffen um die 20.000 Besucher:innen und auch in diesem Jahr erwartet man in etwa eine solche Anzahl. Für Spontane gibt es zudem noch genügend Tickets an der Abendkasse. Das WGT hat auch in diesem Jahr viel zu bieten. Denn neben zahlreichen musikalischen Auftritten gibt es Vorträge, Lesungen oder auch diverse Partys.