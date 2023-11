Wetten, dass..?: Die letzten Worte von Thomas Gottschalk!

Mehr als 35 Jahre führte Thomas Gottschalk durch „Wetten, dass..?“. An diesem Samstag war jedoch Schluss: Der Moderator führte letztmalig durch die Show. Mit emotionalen Worten hat sich Thomas Gottschalk verabschiedet.

Die Halle hat gebebt! Thomas Gottschalk präsentierte letztmalig die ZDF-Show „Wetten, dass..?“. Als der Moderator die Bühne betrat, gab es für das Publikum in Offenburg kein Halten mehr. Die Zuschauer begrüßten den Moderator mit minutenlangen Standing Ovations. „Mensch, ihr seid doch verrückt“, sagte Thomas Gottschalk.

Diese Gäste waren bei „Wetten, dass..?“

Thomas Gottschalk begrüßte in seiner letzten Sendung zahlreiche prominente Gäste. Unter anderem performten Helene Fischer und Shirin David eine neue Version von „Atemlos“, auch „Take That“ gaben einige Hits zum Besten. Unter anderem waren auch Bastian Schweinsteiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers sowie die erfolgreiche Sängerin Cher zu Gast.

Peinlicher Versprecher von Thomas Gottschalk

In seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show war wohl selbst Thomas Gottschalk etwas nervös. Denn im Gespräch mit Matthias Schweighöfer passierte dem Moderator eine unangenehme Panne. Als die beiden über seinen neuen Film sprachen, nannte er den Schauspieler beim falschen Namen. Er verwechselte den Schauspieler mit dem Fußballspieler Bastian Schweinsteiger, welcher ebenfalls in der Sendung auf der berühmten Couch saß. Den Zuschauern stellte er ihn nämlich als Matthias Schweinsteiger vor. Der „Army of Thieves“-Darsteller ließ diesen Fauxpas allerdings unkommentiert.

Thomas Gottschalk führte mehr als drei Jahrzehnte durch „Wetten, dass..?“. Zwar hatte er schon mal mit der Sendung aufgehört, aber kehrte später zurück – diesmal soll das TV-Aus endgültig sein und damit endet eine Ära. Deshalb richtete er am Ende auch einige Worte an die Zuschauer. Thomas Gottschalk hat sich in den letzten Minuten geäußert, weshalb er wirklich bei „Wetten, dass..?“ aufhört.

Das waren die letzten Worte von Thomas Gottschalk

„Es ist kein trauriges Ereignis. Mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich bin des Öfteren gefragt worden, warum ich aufhöre. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistlicher Zustand, die waren nie so toll. Aber ich habe zwei Gründe. Es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. […] Der zweite Grund ist, dass ich im Fernsehen immer das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Das ist keine gute Entwicklung. Und bevor wieder ein Aufnahmeleiter hin und her rennt, dass ich wieder einen Shitstorm habe, sage ich lieber gar nichts mehr. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben und mir lange die Treue gehalten haben“, sagte Thomas Gottschalk.