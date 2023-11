Wer wird Millionär?: Das steckt hinter dem Auftritt von Oliver und Amira Pocher!

Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons zeigt der Sender am Donnerstag ein neues Prominentenspecial von „Wer wird Millionär?“. Dabei sind auch Oliver und Amira Pocher – es ist der letzte gemeinsame TV-Auftritt des Ex-Paares. Was wirklich dahintersteckt…

Oliver und Amira Pocher gaben vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt. Danach wollten die beiden zumindest noch beruflich zusammenarbeiten – doch dann kam es zum großen Knall! Nicht nur privat, sondern auch beruflich gehen Oliver und Amira Pocher getrennte Wege. Und dennoch sind die beiden TV-Stars bei „Wer wird Millionär?“ zu sehen – aber was hat es mit diesem Auftritt auf sich?

Das Prominentenspecial von „Wer wird Millionär?“ wurde bereits am 17. Oktober 2023 aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt waren die Pochers zwar schon getrennt, aber wollten beruflich weiterhin zusammenarbeiten. Einige Tage später kam es zum großen Krach: Nachdem diverse Schlagzeilen von Amira Pocher aufgetaucht sind, hat Oliver Pocher auch die berufliche Zusammenarbeit mit seiner Ex-Frau beendet. Fakt ist: Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hatten die beiden ein besseres Verhältnis. Außerdem war der Auftritt für einen guten Zweck und haben sich deshalb zusammengerauft.

Stimmung sei zwischen Oliver und Amira Pocher bei WWM angespannt

In der Sendung witzelt Oliver Pocher über das Beziehungs-Chaos. „Man sagt ja, Glück im Spiel …“, erklärt der Comedian laut der Bild-Zeitung. Günther Jauch will wissen, ob Oliver Pocher eine Hilfe sei. „Ich hoffe. Ich habe gesagt, alleine traue ich mich nicht“, sagt Amira Pocher. Die Stimmung zwischen den beiden sei angespannt gewesen – auch auf den TV-Bildern ist das deutlich zu erkennen. Amira Pocher zu den WWM-Fähigkeiten ihres Ex-Mannes: „Olli hat wirklich was drauf. Ich hätte ihn so oder so als Telefonjoker genommen.“ Wie viel Geld bei den Pochers für den guten Zweck zusammenkommt, sehen die Zuschauer am Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTL.

So schlecht geht es Amira Pocher wirklich

Unterdessen hat sich auch Amira Pocher im Podcast erstmals zu Wort gemeldet und verriet, wie schlecht es ihr wirklich geht. „Ich sag mal so, die letzten zwei Wochen waren, ich will nicht sagen die schwierigsten meines Lebens, aber schon top drei. […] Nach diesen zwei Wochen habe ich nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch mehrere Messerstiche im Rücken. Das hat mich am meisten aufgewühlt und fertig gemacht. Körperlich und psychisch bin ich an meine Grenzen gekommen. Das war nicht schön“, so die zweifache Mutter. „Mir geht es nicht um die Medien, mir geht es um die Leute in meinem Umfeld. Mir geht es um den Mann, mit dem ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Mir geht es um andere Parteien, die sich gerade in meinen Stuhl setzen, ohne mit mir davor ein Wort gesprochen zu haben, oder mich gefragt haben, wie es mir geht. Oder um die Leute, die sich erst gar nicht gemeldet haben. Es ist wirklich erstaunlich. Das ist das, was mich am meisten verletzt hat“, führt sie weiter aus. Schon gelesen? „Vertrauensverlust“: Oliver Pocher beendet Podcast mit Amira!