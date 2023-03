In einem Gebäude der Zeugen Jehovas hat sich eine Bluttat ereignet. Ein Schütze eröffnete das Feuer und schoss um sich – mindestens acht Menschen starben bei dem Amoklauf, mehrere Personen wurden verletzt. Doch wer sind eigentlich die Zeugen Jehovas?

Die Zeugen Jehovas kennen wohl alle – aber was steckt eigentlich hinter der Organisation? Die Anhänger glauben an Jehova als „allmächtigen Gott und Schöpfer“ – innerhalb der Organisation gelten strenge Vorschriften. Sie glauben, dass die Welt untergehen wird und sind überzeugt, dass ihre Gemeinde gerettet wird. Gegründet wurden die Zeugen Jehovas übrigens von Geschäftsmann Charles Taze Russell (1852-1916) im 19. Jahrhundert. Während der Nazi-Zeit war die Gemeinschaft verboten und wurde verfolgt.

Zeugen Jehovas sind für ihre Haustür-Missionen bekannt

Insgesamt haben die Zeugen Jehovas weltweit um die 8 Millionen Mitglieder – in Deutschland sollen es rund 200.000 Menschen sein, welcher dieser Gemeinschaft angehören. Die Gottesdienste finden in sogenannten „Königreichssälen“ statt. Die Zeugen Jehovas sind wohl am bekanntesten für ihre Haustür-Missionen zur Verbreitung ihres Glaubens. Und auch sonst sieht man immer wieder Mitglieder an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen, welche ihren Glauben an Menschen weitergeben wollen oder neue Mitglieder gewinnen wollen. Die Zeitschrift der Zeugen Jehovas ist der „Wachturm“.

In der Gemeinschaft gibt es viele Verbote

Die Zeugen Jehovas werden kritisch angesehen und werden von Andersgläubigen auch oft als Sekte bezeichnet. Innerhalb der Orgsanition gibt es viele Verbote – so ist beispielsweise Homosexualität untersagt. Auch Sex vor der Ehe ist verboten, Tabak, Drogen sowie zu viel Alkohol sind ebenfalls nicht erlaubt. Der Verzehr von Blut, also damit auch Blutwurst, ist ebenfalls verboten und Bluttransfusionen werden abgelehnt, weil sie mit der Bibel nicht vereinbar sind. Die Mitglieder bleiben politisch immer neutral – sie gehen nicht zur Wahl und nehmen auch an keinen Demonstrationen teil. Die Jehovas haben übrigens schon fünfmal das Ende der Welt vorhergesagt. Als sich die Prophezeiung 1975 nicht erfüllte, verlor die Glaubensgemeinschaft wegen mangelnder Glaubwürdigkeit viele ihrer Mitglieder.