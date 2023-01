Wenn Martin Semmelrogge nicht landet: Dschungelcamp-Geheimplan enthüllt!

Wirbel um Martin Semmelrogge! Der Schauspieler gehört zum Cast von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Doch noch immer ist er nicht in Australien gelandet – und keiner weiß, warum! Jetzt gibt es für den Fall der Fälle einen Geheimplan fürs Dschungelcamp.

Martin Semmelrogge gehört zu den Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alle Stars müssen bis Mittwochabend in Australien sein, um die Quarantäne bis zum Showstart einhalten zu können. Doch von Martin Semmelrogge fehlt bisher jede Spur! Der Schauspieler saß nicht im Flieger, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Uhr tickt bis zum Mittwochabend!

Wo bleibt Martin Semmelrogge?

RTL hatte offiziell mitgeteilt: Martin Semmelrogge landet aus „produkstechnischen Gründen“ später. Seine Partnerin und Managerin, welche ihn nach Australien begleitet, teilt laut der Bild mit: „Ich fliege als Martins Begleitung mit. Es gibt produktionstechnische Gründe, es wird schon klappen, bei Martin dauert alles etwas länger.“ Von offizieller Seite soll Martin Semmelrogge also wie geplant am Dschungelcamp teilnehmen.

Sie könnte als Ersatzkandidatin im Dschungelcamp einspringen

Doch was ist, wenn der Schauspieler doch aus welchen Gründen auch immer nicht in Australien landen sollte? Da gibt es wohl einen Geheimplan. Denn laut der Zeitung wurde Melody Haase am Flughafen gesichtet, welche eigentlich als Begleitung des Produktionsteams von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit nach Down Under fliegt. Sie könnte theoretisch als Ersatzkandidatin einspringen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Denn immer wieder gab es Ersatzkandidaten, falls einer der Stars aus dem Cast ausfallen oder frühzeitig aussteigen sollte. Ein Sendersprecher lässt dazu verlauten: „An Spekulationen dazu beteiligen wir uns nicht.“ Da kann man wohl nur abwarten, ob es Martin Semmelrogge noch rechtzeitig nach Australien schafft… Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!