„Wenn ihr das seht, bin ich tot“: TikTok-Oma (†82) verkündet eigenen Tod

Die geliebte Großmutter Mimmy des TikTok-Stars Jake Kind ist gestorben. Die 82-Jährige verkündete ihren eigenen Tod zuvor in den sozialen Netzwerken.

Mehr als 660.000 Menschen folgen dem Influencer Jake Kind, welcher vor allem unter dem Namen „Goobi Gubbi“ bekannt ist. In den Clips war auch oft seine Großmutter Judith „Judy“ Bernstein zu sehen, die oft einfach nur Mimmy genannt wurde. Bei den Fans war die ältere Dame sehr beliebt und baute sich eine riesige Community auf.

Nun gibt es aber traurige Nachrichten: Im Alter von 82 Jahren ist Oma Mimmy verstorben. Sie hatte in den sozialen Netzwerken in einem vorab aufgezeichneten Clip ihren eigenen Tod verkündet. Das Video wurde von ihrem Enkel Jake Kid veröffentlicht.

„Wenn du das siehst, dann bedeutet das, dass ich tot bin“

„Wenn du das siehst, dann bedeutet das, dass ich tot bin“, sagt die 82-Jährige in dem Video. „Ich hatte das wundervollste Leben. Ich bin mit Arnie [Anm. d. Red.: Sie meint damit ihren toten Ehemann] um die Welt gereist, wir hatten großartige Menschen um uns, mit denen wir viel erlebt haben. (….) Ich hatte ein fabelhaftes Leben, das solltet ihr euch in Erinnerung behalten.“

Einige Tage vor ihrem Tod hat sich der Gesundheitszustand der 82-Jährigen extrem verschlechtert. Zwei Tage zuvor berichtete der TikTok-Star, dass sie sich „im Endstadium“ befinde. Sie litt an Krebs, Herzprobleme und einer Lungenerkrankung. Die letzte Zeit musste Mimmy vor allem im Krankenhaus verbringen. Trotz der Diagnosen war sie seit dem Jahr 2022 regelmäßig in den Videos ihres Enkels zu sehen.

Die Fans sind über die Todesnachricht fassungslos und bekunden ihr Beileid. „Danke, dass du Mimmy mit uns geteilt hast, Tausende werden sie schmerzlich vermissen!“, schreibt ein User in den Kommentaren. „Ruhe in Frieden, Mimmy, du wurdest von so vielen Menschen geliebt.“, meint ein anderer Follower.