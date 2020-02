Wendler vs. Pocher: Das sagt Micaela Schäfer zum Challenge-Zoff!

Seit mittlerweile einigen Wochen postet Oliver Pocher zahlreiche Parodien zu Michael Wendler und Laura Müller. Das will der Schlagerstar nicht auf sich sitzen lassen und will den Comedian sogar verklagen. Doch was sagen eigentlich andere Promis dazu? KUKKSI hat bei Micaela Schäfer nachgefragt.

Oh je! Oliver Pocher und Michael Wendler werden wohl keine Freunde mehr. Nachdem Laura Müller ein Video im Netz postete, als sie ihrem Liebsten einen Pick-up Truck schenkt, kann sich Oliver Pocher nicht mehr zurückhalten und macht daraus eine Parodie. Das kam bei den Fans so gut an, dass er beinahe täglich den Sänger aufs Korn nimmt.

Das sagt Mica Schäfer zu den Parodien von Oli Pocher

Michael Wendler hat bei Instagram angekündigt, Oliver Pocher verklagen zu wollen. Doch wie sehen das eigentlich andere Promis? Sollte der Freund von Laura Müller damit lockerer umgehen oder überspannt der Comedian tatsächlich den Bogen? „Ich finde die Videos von Oliver Pocher lustig. Michael Wendler sollte damit etwas entspannter umgehen, denn er ist eine Person der Öffentlichkeit. Über ihn wird natürlich viel gesprochen, da er eine jüngere Freundin hat – aber da muss er drüber stehen“, sagt Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI bei der Valentinstags-Party von Julian F.M. Stoeckel in Berlin.

Erotikmodel kann Reaktion von Michael Wendler nicht nachvollziehen

Ob Michael Wendler mittlerweile tatsächlich Oliver Pocher verklagt hat, ist bisher nicht bekannt. „Ich hoffe, dass sich der Wendler noch einbekommt. Er ist so lange in dem Business und müsste eigentlich wissen, wie es funktioniert. Über mich werden auch viele Witze gemacht – es ist doch toll, dass man so interessant ist, dass Comedians einem viele Posts bei Facebook und Instagram widmen. Er sollte eher was daraus machen und juristisch nicht so zurückschießen“, erzählt uns das Erotikmodel weiter.