Weiße Weihnachten 2023: So stehen die Chancen für dieses Jahr!

Bereits in diesem Monat beginnt die Adventszeit. Die Weihnachtsmärkte öffnen und die Innenstädte sind wieder bunt beleuchtet. Lebkuchen und Zimtsterne gibt es bereits seit einigen Wochen in den Supermärkten. Bis zu den Festtagen ist es also nicht mehr lang. Eine aktuelle Prognose verrät, wie die Chancen auf weiße Weihnachten in diesem Jahr stehen.

Plätzchen backen, Glühwein trinken oder über den Weihnachtsmarkt schlendern – die Vorweihnachtszeit steht in den Startlöchern. Für einige würde eine bessere Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt aufkommen, wenn dazu noch Schnee liegen würde. Das war in den vergangenen Jahren eher seltener der Fall. Letztmalig gab es eine flächendeckende Weihnacht im Jahr 2010 – es wäre also wieder mal an der Zeit. Aber wie stehen die Chancen in diesem Jahr?

Dezember-Knick gibt Hoffnung auf weiße Weihnachten

Der November war bisher zu mild, nass und vor allem sehr stürmisch. Das Schmuddelwetter soll laut Langzeitprognosen bis in den Dezember anhalten. Ein Kälteeinbruch ist laut RTL.de erstmal nicht sichtbar – aber es gibt Hoffnung: Kurz vor Heiligabend gibt es nämlich einen deutlichen Knacks in der Wetterkurve. Dann sollen es nämlich deutlich kälter werden. Ein kleiner Temperaturabsturz könnte uns pünktlich zu Weihnachten kaltes Wetter bescheren – und falls es Niederschläge geben sollte, dann auch Schnee.

Prognosen wie die des Amerikanischen Wetterdienstes NOAA sagen voraus, dass es wohl ein durchschnittlicher Dezember werden könnte. Das macht wenig Hoffnung auf flächendeckenden Schnee in Deutschland – aber vielleicht macht der Temperatursturz kurz vor den Festtagen etwas Hoffnung. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Temperatur an Heiligabend bei übrigens 9,7 Grad. Noch wärmer war es zum Jahreswechsel: Am 31. Dezember 2022 wurde an vier Stationen 20 Grad gemessen. Ob es wirklich eine weiße Überraschung an Weihnachten in diesem Jahr gibt, bleibt abzuwarten – genaue Vorhersagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Schon gelesen? Weiße Weihnachten 2023? Experte gibt Winter-Prognose ab!