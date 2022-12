Weiße Weihnachten 2022: Fällt Schnee an den Feiertagen?

In den vergangenen Tagen kamen tatsächlich mal Schneeflocken runter – und das sogar bis ins Flachland! Doch wie sieht es eigentlich zu Weihnachten aus? Die Wahrscheinlichkeit, dass es Schnee an den Feiertagen fallen wird, ist so hoch wie seit 12 Jahren nicht mehr.

Auf den Weihnachtsmarkt gehen, leckeres Essen, Geschenke und die Wohnung schmücken – was dann meist noch fehlt: Schnee, welcher die Städte in eine Winterlandschaft verzaubert. Der Wunsch wurde uns in den vergangenen Jahren jedoch verwährt, denn es war einfach viel zu mild – statt weiß war es eher grün. Nun haben sich Experten geäußert, wie die Chancen auf Weiße Weihnachten in diesem Jahr stehen.

Trifft ein Schneesturm auf Deutschland?

„Insgesamt startet der Dezember kühl, so kühl wie schon seit Jahren nicht mehr. In den vergangenen Jahren waren Tageswerte um oder über 10 Grad Anfang Dezember an der Tagesordnung. Davon ist aber aktuell weit und breit nichts zu sehen, nur im Südwesten können wir uns mal der 10-Grad-Marke zumindest nähern, doch sonst ist es deutlich frischer. Teilweise kann es dabei auch Schnee geben“, sagt Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net. „Jedenfalls gibt es in diesem Jahr einige Ansätze für winterliches Wetter, wobei die Wettermodelle derzeit allerhand wilde Prognosen raushauen“, so der Wetter-Experte. Ein Modell berechnete sogar einen Schneesturm für kommenden Freitag.

So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Doch die spannendste Frage ist: Sind weiße Weihnachten in diesem Jahr wahrscheinlich? „Ich sags mal so, die Chancen sind dieses Jahr höher als sonst. Die Ausgangslage ist eine andere als sonst. Wir haben aktuell und in den kommenden Tagen die kalten Luftmassen sehr nahe bei uns und zeitweise auch in Deutschland", erklärt der Wetter-Experte in der Bild-Zeitung. „Die kalten und eisigen Luftmassen vom sibirischen Hoch Erik sind uns sehr nahe gekommen und schleichen die ganze Zeit um uns herum und könnten ab dem 3. Advent voll auf Deutschland treffen", sagt er weiter. Weiße Weihnachten gab es zuletzt in Deutschland im Jahr 2010 – das ist schon 12 Jahre her. Da wird es wieder mal höchste Zeit…