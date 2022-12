Weiße Weihnachten 2022: Düstere Prognose für die Festtage!

Bisher wurde viel spekuliert, ob es in diesem Jahr weiße Weihnachten geben könnte. Tatsächlich sah es zunächst gut aus, denn eine Kaltfront lag über Deutschland. Doch jetzt machen Experten wenig Hoffnung auf Schnee zu den Feiertagen.

Zimtschnecken, dekorierte Häuser und Weihnachtsfilme – und dazu vielleicht auch weiße Weihnachten? Diesen Traum haben viele. Denn eine weiße Pracht gab es zuletzt 2010 – das liegt bereits 12 Jahre zurück. Rein theoretisch sind im Durchschnitt in Deutschland alle zehn Jahre weiße Weihnachten – wir wären also durchaus mal wieder drin.

Mal wieder keine weiße Weihnacht

Die Kaltfront hat sich lange in Deutschland gehalten und es gab vielerorts auch Schnee. Doch pünktlich zu Weihnachten wird es plötzlich wieder mild! Teilweise sind sogar bis zu 10 Grad drin – und zwar im Plusbereich! „Die Tage vor Weihnachten könnten vielerorts nochmal richtig mild werden. Doch weiterhin bleibt die Kaltluft in unserer Nähe. Sie könnte an Heiligabend zumindest den Norden Deutschland noch streifen, sonst wäre es total mild mit Tageswerten von mehr als 10 Grad am Heiligabend“, erklärte kürzlich Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber wetter.net.

Heiligabend bis zu 12 Grad möglich

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten gibt es kaum noch – und das, obwohl es in den vergangenen Wochen dafür sehr gut aussah. Teilweise können an Heiligabend sogar bis zu 12 Grad erreicht werden – das wären fast schon Frühlingswerte. Nur in den oberen Lagen können vielleicht einige Schneeflocken runterkommen – das ist im Flachland in Deutschland beinahe überall ausgeschlossen. Zwar wird es an den beiden Weihnachtsfeiertagen etwas kühler, aber mit bis zu 8 Grad bleibt es auch hier mild. Und selbst nachts rutschen die Temperaturen nicht unter Gefrierpunkt und bleiben bei 4 Grad hängen. Statt einer weißen Weihnacht wird es wohl (mal wieder) eine grüne…